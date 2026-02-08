ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
賈永婕討《血案》案件真相
12縣市低溫特報！
依依納豆「女兒長相首曝光」
立威廉照背部MRI竟發現罹癌！認身心崩潰…挖出11年前遺書重安排

記者陳芊秀／綜合報導

偶像劇男神立威廉去年公開透露自己罹患甲狀腺癌二期，並且已經動兩次手術將大部分的惡性腫瘤切除，未來仍須持續追蹤。他近日受訪談罹癌治療的心路歷程，並透露當初因感到腰酸背痛，醫師建議做MRI核磁共振檢查，卻被告知「你甲狀腺有東西在長。」

▲▼立威廉照背部MRI竟發現罹癌！挖出11年前遺書重安排。（圖／翻攝自Facebook／立威廉）

▲立威廉照背部MRI竟發現罹癌！挖出11年前遺書重安排。（圖／翻攝自Facebook／立威廉）

照背部MRI意外揪出癌細胞

立威廉過去拍戲累積不少職業傷病，當初因感到腰酸背痛，進行了MRI核磁共振檢查。本以為只是單純的肌肉或骨骼問題，沒想到醫師除了告知背部有因年紀增長產生的退化，突然話鋒一轉指出：「你甲狀腺有個東西在長。」他滿臉不解地表示：「我原本是在照背，怎麼會聊到甲狀腺？」

1個月內緊急動刀兩次

立威廉去年7、8月間確診後，病情發展迅速，同年9月緊急接受手術，原本以為切除腫瘤即可，沒想到術後發現癌細胞有擴散跡象，隨即又進行了第二次手術。醫師分別從他的體內取出 3公分與1.1公分的兩個惡性腫瘤。短期內接連兩次的大手術，除了對身體造成極大負擔，他坦言身心幾乎處於崩潰邊緣。

挖出11年前遺書重新安排

面對未知的術後狀況，立威廉在動刀前做好了最壞打算。原來他早在11年前就寫好遺書，確診後將文件全部「挖出來」重新檢視並安排。他語氣沉重地表示：「如果我起不來，也要確保家人可以永遠被照顧。」

立威廉甲狀腺癌

