殺青才知《世紀血案》沒授權？楊小黎凌晨發聲：合約上寫取得授權

記者陳芊秀／綜合報導

電影《世紀血案》爭議持續延燒，製作方與演員之間的說法出現羅生門。女星楊小黎昨日（7）在發表千字道歉文後，今日（8）凌晨再度上線回應網友質疑。有關網友不解為何「殺青才詢問授權」，她親自揭露合約細節，強調演員是在「被保證有授權」的前提下接演，但是與製作人郭木盛的回應有所不同。

▲楊小黎兩度回應《世紀血案》爭議。（圖／記者周宸亘攝）

楊小黎千字文中表示，直到殺青記者會後才知道劇組未獲家屬授權，引來網友留言質疑：「殺青才在詢問有沒有取得當事人或家屬同意？？？我比你更更更震驚了！」。對此，她於凌晨5點左右回覆該名網友：「因為合約上寫著已經取得合法拍攝授權，而且這是製作方前期就必須處理的流程」。她強調，所有演員都是基於對專業流程的信任，相信製作方已取得同意才接演，但因殺青後感受到各種「異狀」，她才心生懷疑去追問，最後得到震驚的答案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊小黎凌晨回應網友質疑。（圖／翻攝自Facebook／楊小黎）

演出《世紀血案》的演員包括楊小黎、簡嫚書、李千娜、夏騰宏、黃河等人接連發長文道歉。而製作人郭木盛昨日（7）接受《ETtoday星光雲》訪問，在回應演員黃河提到「劇組聲稱家屬不願受訪」一事，郭木盛則推說：「我比較少和演員接觸，不太清楚他說這件事，正在詢問選角指導是否有傳達錯誤。」也表明合約中，並未提到是否有獲得林義雄授權。

而楊小黎回應網友時提及「合約上寫著已經取得合法拍攝授權」，雙方各執一詞。郭木盛對於為何不先取得授權，向《ETtoday星光雲》坦承是公司的疏忽，解釋說是因為看過林義雄在《給女兒的一封信》中提過不願再被打擾、也不願再追究此事，「有想過如果事前去找林家人，他們可能會不願意故事拍出來。」而他原本打算是將電影剪輯完成後，再帶著成品去拜訪林義雄，「這的確是我們事後要彌補的地方。」目前製作公司已主動聯繫慈林基金會，希望能與家屬碰面，對方僅表示「會再回覆」。