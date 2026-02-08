《世紀血案》燒更大！　「影射史明是兇手」疑電影劇本流出

▲《世紀血案》殺青記者會，楊小黎、李千那、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（圖／記者周宸亘攝）



記者張靖榕／綜合報導

改編自林宅血案的電影《世紀血案》持續引發爭議。繼多名參與演出的演員陸續發表道歉聲明，試圖為風波降溫後，社群平台近日流出疑似電影劇本的片段內容，因其中情節被解讀為將林宅血案的兇手指向台獨運動先驅史明，再度掀起輿論譁然。

流傳劇本疑影射史明為兇手

[廣告]請繼續往下閱讀...

網路流傳的劇本截圖顯示，電影疑似透過兩名角色的對話，引用《史明口述史》的內容，指稱史明在台灣「招兵買馬搞破壞」，意在製造社會不安與政治對立。其中一名角色甚至質疑：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一名角色雖稱仍有疑點，卻又反問「還有什麼可能？難道真是他？」不過，這段內容是否實際出現在電影中，目前仍未獲官方證實。

當年情治單位刻意栽贓假情報 史明正是受害者之一

對此，史明文物館館長、《史明口述史》企劃協力藍士博昨在臉書嚴正駁斥，表示電影製作單位從未與史明文物館董事、史明故舊或相關研究者接觸，史明或其組織成員涉入林宅血案的說法，也從未出現在《史明口述史》或《史明回憶錄》中。他指出，這類說法其實源自案發當年情治單位刻意釋放的栽贓假情報。

電影團隊遭批未進行查證又混淆史實

藍士博痛批，電影團隊未進行基本史料查證，也未諮詢相關當事人或研究者，卻透過影視創作顛倒黑白、混淆是非，已嚴重違背影視專業倫理。他並直言呼籲，《世紀血案》不應上映，「台灣不需要刻意混淆歷史、消磨良知的作品」。

三重卸責

政治評論員溫朗東則在 threads 發文指出，網路流出的劇本內容具有一定可信度，原因在於其並非直接宣稱史明為兇手，而是透過事件發生數十年後的「記者角色」進行推測。他認為，這樣的敘事設計形成「三重卸責」，包括以虛構角色事後猜想、將國家暴力責任轉移至史明相關組織，以及暗示並非史明直接下令，讓後人難以究責。他更表態，若有戲院上映《世紀血案》，將到場抗議。

台灣恐怕正面臨歷史扭曲

民進黨立委沈伯洋也在 threads 指出，歷史竄改大致可分為兩種模式：一種是舊黨國時期的「模糊化」，目的是讓社會逐漸遺忘；另一種則是將加害責任「移轉」，把悲劇歸咎於外部或特定政治立場。他表示，目前仍無法確定《世紀血案》採取哪一種手法，但若屬後者，台灣恐怕正從面對舊黨國敘事，轉向另一種更危險的歷史扭曲。

儘管電影實際內容尚未獲得完整證實，相關傳聞已引發大量網友不滿，社群平台上湧現「這是來洗歷史的電影」、「若劇本屬實，等同系統性抹黑民主前輩」、「拒看《世紀血案》」等聲浪，也有人質疑，若電影真將兇手導向史明，先前出面道歉、聲稱不知情的演員是否有隱瞞之嫌。