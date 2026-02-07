ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

賈永婕討《血案》案件真相
12縣市低溫特報！
依依納豆「女兒長相首曝光」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林義雄 李千娜 寇世勳 簡嫚書 楊小黎 夏騰宏 克里斯蒂娜 李雅英

魏如萱熱戀小21歲男友　老友當眾爆1句話...她傻眼：哪壺不開提哪壺

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后魏如萱今（7日）五度於台北小巨蛋開唱，向來話多的她，卻在開場說自己已經不知道該如何說話，後來又表示：「我怕會有太多的誤解，所以我就不想說、不敢說、懶得說，但有很多很多的話我都放在創作裡面。」更在演唱會尾聲時一度哽咽說不出話。

▲▼魏如萱「怪奇的珍珠」演唱會台北場。（圖／好多音樂提供）

▲魏如萱今晚台北開唱。（圖／好多音樂提供）

魏如萱感性道謝歌迷：「謝謝你們的愛，你們也很棒，真的，因為你們都沒有被影響，謝謝你們坐在這邊聽我唱歌，我今天很認真在唱。」更以她今天一度唱錯重來的事為例：「希望在生命中的錯誤都可以有被修正的機會，我覺得大家都太嚴格，好像什麼都要變得很完美才是對的，那什麼樣才是對的？錯的就再來一次就好了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她今晚邀請昔日「自然捲」隊友奇哥擔任嘉賓，合唱〈Have A Nice Day〉、〈坐在巷口的那對男女〉、〈自然捲〉、〈風和日麗天氣晴〉，再次勾起歌迷回憶殺，魏如萱還被奇哥虧：「你近看變很年輕，是不是在談戀愛啊？」讓確實正在和小21歲男友Ian熱戀的魏如萱驚呼：「對，哪壺不開提哪壺啊！」笑翻全場，不過魏如萱說在後台換衣服時，被兒子虧「媽媽妳肚子好胖」，讓她一度有些挫折。

▲▼魏如萱「怪奇的珍珠」演唱會台北場。（圖／好多音樂提供）

▲魏如萱哽咽道謝到場支持的歌迷。（圖／好多音樂提供）

唱到最後一首歌曲〈我在紐約打電話給你〉時，魏如萱說：「以為〈你啊你啊〉已經很心痛，沒想到還有更心痛的，〈我在紐約打電話給你〉不是一發行就紅了，一年後才紅，我想我的歌需要醞釀。我要祝大家，以後要打給你喜歡的人，因為他都會接 ，想他也可以一直想啊，他一定會知道。」似乎也是向正和男友遠距離的自己喊話。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

魏如萱

推薦閱讀

獨／《世紀血案》已燒5千萬！製作人認「怕林家拒絕」　嘆李千娜發言：看不下去

獨／《世紀血案》已燒5千萬！製作人認「怕林家拒絕」　嘆李千娜發言：看不下去

6小時前

《世紀血案》無授權惹怒全台　賈永婕討案件真相：當權者給交代

《世紀血案》無授權惹怒全台　賈永婕討案件真相：當權者給交代

3小時前

名嘴揭林宅血案秘辛「警組護屍大隊日換冰櫃」　轟演員：怎知弒親痛

名嘴揭林宅血案秘辛「警組護屍大隊日換冰櫃」　轟演員：怎知弒親痛

2小時前

李千娜發言遭炎上　參加除夕節目被「適當調整」

李千娜發言遭炎上　參加除夕節目被「適當調整」

4小時前

魏如萱熱戀小21歲男友　老友當眾爆1句話...她傻眼：哪壺不開提哪壺

魏如萱熱戀小21歲男友　老友當眾爆1句話...她傻眼：哪壺不開提哪壺

2小時前

女星自爆曾收《世紀血案》試鏡邀約　「看劇本就知不能拍」揭原因

女星自爆曾收《世紀血案》試鏡邀約　「看劇本就知不能拍」揭原因

8小時前

魏如萱狂催票「真實票房曝光」小21歲男友缺席！　她委屈：不知怎說話

魏如萱狂催票「真實票房曝光」小21歲男友缺席！　她委屈：不知怎說話

5小時前

依依曬4D超音波照「女兒長相首曝光」　對比納豆：怎麼好像爸爸

依依曬4D超音波照「女兒長相首曝光」　對比納豆：怎麼好像爸爸

4小時前

金晨開車撞牆爆助理頂包　警方認證「肇事逃逸」處罰結果曝光

金晨開車撞牆爆助理頂包　警方認證「肇事逃逸」處罰結果曝光

5小時前

《鬼怪》女星搬進江南竟是「6坪發霉屋」　房仲一句話無情戳痛點

《鬼怪》女星搬進江南竟是「6坪發霉屋」　房仲一句話無情戳痛點

8小時前

比周杰倫還難買！鄧紫棋大巨蛋「12萬張票30秒就沒了」光速宣布加場

比周杰倫還難買！鄧紫棋大巨蛋「12萬張票30秒就沒了」光速宣布加場

12小時前

胡瓜整地方媽媽被反制！　抱著垃圾追著跑

胡瓜整地方媽媽被反制！　抱著垃圾追著跑

4小時前

熱門影音

李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上

李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上
許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」

許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」
邱澤「好棒喔」愛的鼓勵　許瑋甯笑：對我說嗎

邱澤「好棒喔」愛的鼓勵　許瑋甯笑：對我說嗎
《豆腐媽媽》替身墜樓頭部重創　未婚妻控「沒得到一句對不起」

《豆腐媽媽》替身墜樓頭部重創　未婚妻控「沒得到一句對不起」
AV女神河北彩伽偶遇阿基師　他羞喊：我呆住了XD

AV女神河北彩伽偶遇阿基師　他羞喊：我呆住了XD
微博之夜／章若楠、古力娜扎當眾慘跌　王安宇在旁一直護著她

微博之夜／章若楠、古力娜扎當眾慘跌　王安宇在旁一直護著她
「小胖老師」袁惟仁病逝　吳宗憲曝每年資助

「小胖老師」袁惟仁病逝　吳宗憲曝每年資助
《豆腐媽媽》替身出意外 　周遊出面緩頰：馮凱只是導演

《豆腐媽媽》替身出意外 　周遊出面緩頰：馮凱只是導演
大S離世前親吐：我想回家　赴機場車內心臟驟停

大S離世前親吐：我想回家　赴機場車內心臟驟停
陳珮騏買10年「毀容險」　拒拍公主抱：我靠臉吃飯

陳珮騏買10年「毀容險」　拒拍公主抱：我靠臉吃飯
李千娜獻唱經典組曲　掀起滿滿共鳴

李千娜獻唱經典組曲　掀起滿滿共鳴
吳宗憲不留遺產給兒　虧鹿希派「什麼咖」

吳宗憲不留遺產給兒　虧鹿希派「什麼咖」
《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

影集《動物園》 前導預告

影集《動物園》 前導預告

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

李泳知高雄音樂節

李泳知高雄音樂節

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年59歲

袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年59歲

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

看更多

【閃避不及】男突倒臥高雄交流道匝道口！　接連遭3車輾斃

即時新聞

剛剛
剛剛
2小時前33

魏如萱熱戀小21歲男友　老友當眾爆1句話...她傻眼：哪壺不開提哪壺

2小時前824

名嘴揭林宅血案秘辛「警組護屍大隊日換冰櫃」　轟演員：怎知弒親痛

3小時前1323

《世紀血案》無授權惹怒全台　賈永婕討案件真相：當權者給交代

4小時前1

依依曬4D超音波照「女兒長相首曝光」　對比納豆：怎麼好像爸爸

4小時前1420

李千娜發言遭炎上　參加除夕節目被「適當調整」

4小時前2

胡瓜整地方媽媽被反制！　抱著垃圾追著跑

4小時前0

《雙囍》卡司含金量超高！吉岡里帆跨海應援　黃宣、陳淑芳驚喜現身

5小時前30

金晨開車撞牆爆助理頂包　警方認證「肇事逃逸」處罰結果曝光

5小時前0

鄭秀文霸氣喊：天下男人皆可殺！合體黃子華「開夜總會」　小姐千挑萬選辣翻

5小時前0

登NPR「Tiny Desk」爆紅！Butcher Brown飛1.2萬公里來台　228信義區開唱

讀者迴響

熱門新聞

  1. 世紀血案製作人認「怕被拒絕」
    6小時前3843
  2. 《世紀血案》惹怒全台　賈永婕討案件真相：當權者給交代
    3小時前2623
  3. 名嘴揭林宅血案秘辛「警組護屍大隊日換冰櫃」
    2小時前1624
  4. 李千娜發言遭炎上　參加除夕節目被「適當調整」
    4小時前2820
  5. 魏如萱熱戀小21歲男友　老友當眾爆1句話傻眼
    2小時前63
  6. 女星曾收《世紀血案》試鏡邀約「看劇本就知不能拍」
    8小時前2627
  7. 魏如萱真實票房曝光　小21歲男友缺席：不知怎說話
    5小時前10
  8. 依依曬4D超音波照「女兒長相首曝光」：怎麼好像爸爸
    4小時前1
  9. 金晨開車撞牆被認證「肇事逃逸」處罰結果曝光
    5小時前6
  10. 《鬼怪》女星搬進江南竟是「6坪發霉屋」　房仲一句話無情戳痛點
    8小時前
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合