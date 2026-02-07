魏如萱熱戀小21歲男友　老友當眾爆1句話...她傻眼：哪壺不開提哪壺

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后魏如萱今（7日）五度於台北小巨蛋開唱，向來話多的她，卻在開場說自己已經不知道該如何說話，後來又表示：「我怕會有太多的誤解，所以我就不想說、不敢說、懶得說，但有很多很多的話我都放在創作裡面。」更在演唱會尾聲時一度哽咽說不出話。

▲魏如萱今晚台北開唱。（圖／好多音樂提供）

魏如萱感性道謝歌迷：「謝謝你們的愛，你們也很棒，真的，因為你們都沒有被影響，謝謝你們坐在這邊聽我唱歌，我今天很認真在唱。」更以她今天一度唱錯重來的事為例：「希望在生命中的錯誤都可以有被修正的機會，我覺得大家都太嚴格，好像什麼都要變得很完美才是對的，那什麼樣才是對的？錯的就再來一次就好了。」

她今晚邀請昔日「自然捲」隊友奇哥擔任嘉賓，合唱〈Have A Nice Day〉、〈坐在巷口的那對男女〉、〈自然捲〉、〈風和日麗天氣晴〉，再次勾起歌迷回憶殺，魏如萱還被奇哥虧：「你近看變很年輕，是不是在談戀愛啊？」讓確實正在和小21歲男友Ian熱戀的魏如萱驚呼：「對，哪壺不開提哪壺啊！」笑翻全場，不過魏如萱說在後台換衣服時，被兒子虧「媽媽妳肚子好胖」，讓她一度有些挫折。

▲魏如萱哽咽道謝到場支持的歌迷。（圖／好多音樂提供）

唱到最後一首歌曲〈我在紐約打電話給你〉時，魏如萱說：「以為〈你啊你啊〉已經很心痛，沒想到還有更心痛的，〈我在紐約打電話給你〉不是一發行就紅了，一年後才紅，我想我的歌需要醞釀。我要祝大家，以後要打給你喜歡的人，因為他都會接 ，想他也可以一直想啊，他一定會知道。」似乎也是向正和男友遠距離的自己喊話。