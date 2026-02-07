名嘴揭林宅血案秘辛「警組護屍大隊日換冰櫃」　轟演員：怎知弒親痛

記者蔡宜芳／綜合報導

電影《世紀血案》改編自1980年代震撼全台的「林宅血案」，卻因拍攝前未取得當事人林義雄同意，引爆反彈。對此，社會記者出身的名嘴王瑞德，7日揭露案件當年鮮為人知的幕後故事，透露警方曾組成「護屍大隊」，24小時守著林家祖孫三人的遺體，以防遭到有心人破壞。

▲電影《世紀血案》近日身陷爭議。（圖／記者周宸亘攝）

王瑞德透露，在林家祖孫三人慘死後，竟有人放話要侮辱、攻擊遺體，警方為此組成「護屍大隊」，在台北市殯儀館冰櫃區輪班看守，「為了安全起見，祖孫三人的冰櫃必須每天更換，而且只有冰櫃區員工和當班和交接班的警察知道。」足見當時情勢之嚴峻。

▲王瑞德直播講述林宅血案細節。（圖／翻攝自YouTube／王瑞德）

不僅如此，為了避免看守的基層警員因害怕或摸魚出狀況，中階警官還得不定期突襲查哨。針對電影改編及演員發言爭議，王瑞德強調，這份殺母之仇、弒子之恨，是林義雄心中永遠的痛，嚴厲批道：「豈是你們這些演員所能想像！」

▲王瑞德發文。（圖／翻攝自Facebook／王瑞德Super Red）

此前，《世紀血案》製作人郭木盛對於為何不先取得授權，向《ETtoday星光雲》坦承是公司的疏忽，解釋說是因為看過林義雄在《給女兒的一封信》中提過不願再被打擾、也不願再追究此事，「有想過如果事前去找林家人，他們可能會不願意故事拍出來。」而他原本打算是將電影剪輯完成後，再帶著成品去拜訪林義雄，「這的確是我們事後要彌補的地方。」目前製作公司已主動聯繫慈林基金會，希望能與家屬碰面，對方僅表示「會再回覆」。