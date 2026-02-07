李千娜發言遭炎上　參加除夕節目被「適當調整」

記者葉文正／台北報導

國片《世紀血案》未經家屬授權風波持續擴大。繼主演楊小黎、簡嫚書等女星相繼發聲後，參與客串演出的李千娜今日也發聲道歉，她坦承在殺青記者會上的「態度輕率」與「錯誤言論」造成傷害。但她日前錄製《WE ARE 我們的除夕夜》節目，文化總會已發出聲明，表示「節目將適當調整」。

▲李千娜參加除夕節目錄影恐遭調整。（圖／文總提供）

節目製作方文總發出聲明表示「有關近日各界關心《WE ARE 我們的除夕夜》演出者李千娜發言一事，主辦單位文化總會表示，節目為今(2026)年1月10日預錄，經內部與演出單位討論後，節目將進行適當調整，以符合所有歷年來支持《WE ARE》好朋友們的期待。」

▲《世紀血案》楊小黎、李千娜、簡嫚書已陸續道歉。（圖／記者周宸亘攝）

李千娜今天在聲明中先向林義雄先生及其家屬道歉。她坦言，「當初受製作人郭木盛邀請客串雜貨店老闆娘一角時，僅因對方是熟識前輩，且被劇中角色守護孩子的母性打動便答應演出。她自責表示：「在沒有完全了解完整劇本架構的情況下，我只專注於自己是客串的小角色，忽略了整體的脈絡與份量。」

除了認錯，李千娜也針對在記者會上引發爭議的發言致歉：「關於在電影《世紀血案》記者會上，輕率的態度和錯誤的言論，未顧及當事人、家屬及整體事件帶給社會的傷害，再一次，我致上最大的歉意。」

為了彌補傷害，李千娜宣布將此次參與電影的全部酬勞捐贈給由林義雄創辦的慈林基金會。她強調：「這並非為了換取諒解或平息爭議，而是希望能表達最基本的歉意。」但已造成的風波顯然造成影響，已錄製節目遭到刪減將是可預料的事。