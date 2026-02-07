ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
賈永婕討《血案》案件真相
12縣市低溫特報！
依依納豆「女兒長相首曝光」
《雙囍》卡司含金量超高！吉岡里帆跨海應援　黃宣、陳淑芳驚喜現身

記者蕭采薇／台北報導

由億萬票房電影《孤味》導演許承傑執導的賀歲強檔《雙囍》，將於2月17日大年初一全台上映。除了劉冠廷、余香凝、楊貴媚等華麗主演陣容外，今（6日）劇組再拋震撼彈，釋出「驚喜演出篇」花絮，赫見「國民阿嬤」陳淑芳領軍《孤味》班底回歸，甚至連日本當紅女星吉岡里帆都跨海參演，讓這場婚禮電影瞬間變成「神仙打架」的演技修羅場！

▲《雙囍》集結眾多驚喜演員，包括吉岡里帆、于子育、陳淑芳、檢場、洪都拉斯、林在培等。（圖／水花電影提供）

▲日本人氣女星吉岡里帆跨海來台參演《雙囍》。（圖／水花電影提供）

陳淑芳、檢場自嘲「最貴臨演」　于子育：像佛跳牆

導演許承傑這次面子超大，成功集結陳淑芳、于子育、洪都拉斯等《孤味》老班底，再加上林在培、楊麗音、檢場、李之勤、謝麗金，以及中生代的劉品言、李國毅、黃宣等人客串，卡司排開金光閃閃。

▲《雙囍》集結眾多驚喜演員，包括吉岡里帆、于子育、陳淑芳、檢場、洪都拉斯、林在培等。（圖／水花電影提供）

▲金馬影后陳淑芳自《孤味》後與許承傑導演二度合作。（圖／水花電影提供）

金馬影后陳淑芳笑說，當初二話不說就答應演出，但到了現場發現導演把這群「老傢伙」都湊齊了，大家聚在一起拍戲聊天超熱鬧，她更幽默自嘲：「我們這些臨時演員太貴了！」 一旁的檢場也搭腔附和，笑稱這絕對是影史「最貴臨演團」。于子育則形容，這部戲能看到過去演過她婆婆、老公的演員們齊聚一堂，「就像過年的佛跳牆，什麼都有，料多味美！」

▲《雙囍》集結眾多驚喜演員，包括吉岡里帆、于子育、陳淑芳、檢場、洪都拉斯、林在培等。（圖／水花電影提供）

▲檢場（左）、洪都拉斯（右）共同出演《雙囍》，笑稱「最貴臨時演員」。（圖／水花電影提供）

日劇女神吉岡里帆驚喜加盟　苦練中文超敬業

除了台灣實力派演員，最讓影迷驚喜的莫過於日本氣質女星吉岡里帆的跨海應援！雖然戲份精簡，卻是左右劇情的關鍵角色。導演許承傑透露，吉岡里帆在見面前就做足功課，「因為語言不同，她還特別練習了不同語言版本的台詞，非常敬業！」 展現日本一線演員的專業素養。吉岡里帆也透過鏡頭向台灣觀眾喊話，希望大家進戲院感受這部電影的魅力。

▲《雙囍》集結眾多驚喜演員，包括吉岡里帆、于子育、陳淑芳、檢場、洪都拉斯、林在培等。（圖／水花電影提供）

▲資深金鐘影帝林在培則形容在《雙囍》的拍攝是一場「高手對決」。（圖／水花電影提供）

老戲骨同台飆戲　林在培：出手都很毒辣

資深戲骨林在培形容這次拍攝簡直是「高手對決」，他打趣地說：「我們這些老友同台飆戲，出手都是很『毒辣』的！」 剛好配合片中婚禮的熱鬧場景，大家抱著參加盛宴的心情來「互尬」。

▲《雙囍》集結眾多驚喜演員，包括吉岡里帆、于子育、陳淑芳、檢場、洪都拉斯、林在培等。（圖／水花電影提供）

▲于子育表示拍攝《雙囍》真的有如家族團聚。（圖／水花電影提供）

導演許承傑坦言，原本很擔心這種十幾位主演同時在場的大場面會很難調度，沒想到前輩們默契好到驚人，隨時都能互拋接球，讓電影畫面活潑又亮眼，直呼：「拍得非常痛快！」

▲《雙囍》集結眾多驚喜演員，包括吉岡里帆、于子育、陳淑芳、檢場、洪都拉斯、林在培等。（圖／水花電影提供）

▲《雙囍》導演許承傑集結眾多資深演員。（圖／水花電影提供）

一天辦兩場婚禮！劉冠廷大年初一「瞞天過海」

《雙囍》劇情描述劉冠廷飾演的新郎與余香凝飾演的新娘，在婚禮當天面臨離異父母（庹宗華、楊貴媚 飾）爭相主持的窘境。為了不讓爸媽碰面，新人只好聯合岳父與婚顧，試圖在一天內「瞞天過海」舉辦兩場婚禮，過程笑料百出。電影將於2月17日大年初一正式上映。

▲《雙囍》集結眾多驚喜演員，包括吉岡里帆、于子育、陳淑芳、檢場、洪都拉斯、林在培等。（圖／水花電影提供）

▲庹宗華（左起）、李之勤、陳淑芳、楊麗音、9m88、林在培，《雙囍》含金量極高的卡司組合堪稱「最強喜宴賓客」。（圖／水花電影提供）

 

