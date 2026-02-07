鄭秀文霸氣喊：天下男人皆可殺！合體黃子華「開夜總會」　小姐千挑萬選辣翻

記者蕭采薇／台北報導

香港首部破億電影《毒舌大狀》導演吳煒倫強勢回歸！新作《夜王》找來票房天王黃子華與華語天后鄭秀文（Sammi）強強聯手，這也是兩人首度正式飆戲。片中還原當年香港紙醉金迷的夜總會文化，鄭秀文更突破過往形象，化身手段狠辣的女霸總，預告中一句「天下男人皆可殺」霸氣外露，讓粉絲期待值破表。電影將於3月13日在台上映。

▲《夜王》華語天后鄭秀文首次演出狂傲女霸總。（圖／華映提供）

鄭秀文變身狠辣V姐 導演讚：無人能及

鄭秀文在片中飾演縱橫尖東夜總會的傳奇CEO「V姐」，為了讓業績長紅，她無所不用其極。導演吳煒倫大讚鄭秀文擁有一份獨特魅力，「不只是演技好，她演什麼角色都會受到觀眾喜愛。」

導演更透露，V姐這個角色層次豐富，「不但霸道演得好，一旦突然軟弱，又會讓人甘心為她遮風擋雨。」鄭秀文則笑說，這個角色不只是會插腰罵人，電影中也細膩刻畫了她面對旗下小姐與愛人時的狀態，是她出道以來極具挑戰性的嘗試。

黃子華圓夢合作 連角色沒問就答應

對於能與鄭秀文合作，黃子華直呼「願望成真」。雖然兩人曾在《失戀急讓》同片演出，但當時並無對手戲。黃子華透露，兩人對工作都有一絲不苟的態度，「演出前都做了大量準備，所以一開機就很有默契，非常有火花。」

▲《夜王》楊偉倫、黃子華。（圖／華映提供）

黃子華在片中飾演夜總會經理「歡哥」，是一個身分卑微但內心強大、重情重義的江湖人。他笑說與導演吳煒倫在《毒舌大狀》合作太愉快，一聽到導演想拍夜總會題材，覺得很有趣，「連角色是什麼都沒問就直接答應演出。」

小姐海選「11挑1」 王丹妮變媽媽桑

除了天王天后坐鎮，《夜王》的配角陣容也相當豪華。實力派演員王丹妮、廖子妤在片中化身風情萬種的「媽媽桑」。為了重現東日夜總會的輝煌，劇組在選角上下足苦工。

劇組透露，為了尋找這群美麗的「午夜麗人」，花費大量時間進行海選，「大約是11挑1的比例」，經過千挑萬選才組成了片中顏值與身材兼具的小姐群，絕對讓觀眾大飽眼福。

▲《夜王》黃子華、鄭秀文。（圖／華映提供）

《夜王》強強聯手 反撲大財團

《夜王》描述昔日風光的東日夜總會面臨收購危機，經理歡哥（黃子華 飾）與新任CEO、同時也是他狠辣的前妻V姐（鄭秀文 飾）被迫強強聯手。面對大財團的操控遊戲，兩人誓要帶領眾女公關進行最後反撲，稱霸尖東。電影將於2026年3月13日全台上映。