登NPR「Tiny Desk」爆紅！Butcher Brown飛1.2萬公里來台　228信義區開唱

記者蕭采薇／台北報導

爵士迷注意！來自美國維吉尼亞州的「爵士靈魂天團」Butcher Brown，以融合爵士、嘻哈與靈魂樂的獨特風格聞名，更曾登上美國指標性音樂節目《Tiny Desk Concert》圈粉無數。他們宣布將於2月28日降臨台北信義區「Billboard Live TAIPEI」，橫跨半個地球、長征1萬2700公里，將最Chill的「Solar Music」親手帶給台灣樂迷。

▲美國爵士團Butcher Brown。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

定義「Solar Music」 老靈魂混搭街頭嘻哈

Butcher Brown 來自里奇蒙（Richmond），這座位於紐約西南方的小城市，造就了他們不同於紐約喧囂的慢活氣質。他們將自己的音樂風格定義為「Solar Music」，不只保有爵士的即興精神，更自然揉合了Funk、R&B、Bossa Nova 等元素。

在他們的演奏中，聽眾能感受到底蘊深厚的「老靈魂」氣息，同時又流露出充滿街頭感的嘻哈時尚。團員們在台上收放自如的即興對話，正是 Butcher Brown 最迷人的標誌性美學。

《Tiny Desk》吸粉無數 現場像開派對

Butcher Brown 曾受邀登上美國國家公共廣播電台（NPR）主辦的《Tiny Desk Concert》，當時他們以一首〈No Way Around It〉瞬間抓住全球樂迷的耳朵。相較於嚴肅的炫技，他們的現場演出更像是一場「夏日午後派對」，團員間展現高度默契，創造出溫暖又熱烈的律動，讓螢幕前的觀眾也忍不住跟著搖擺。

▲美國爵士團Butcher Brown。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

陣容換血添新意 寫給世界的音樂情書

這次他們帶著專輯《Letters From The Atlantic》展開旅程，靈感從維吉尼亞海岸一路橫跨到歐洲。本次來台演出陣容堅強，包括鼓手 Corey Fonville、貝斯手 Andrew Randazzo、管樂手兼MC Marcus “Tennishu” Tenney，以及吉他手 Morgan Burrs。

此外，本次演出更有了新亮點，將由活躍於 Organ Trio 的鍵盤手 Sam Fribush 加入，代替原成員 DJ Harrison 上陣。這組黃金陣容飛越了三分之一個地球，即將在228連假期間，於 Billboard Live TAIPEI 獻上一場橫跨地域與記憶的音樂盛宴。