陳雪甄嗆爆謝章穎！《人生只租不賣》變身霸氣房管　高伊玲認：常犯這種錯

記者蕭采薇／台北報導

公視台語台首部「房管」職人輕喜劇《人生只租不賣》熱播中，不僅集結陳姸霏、黃河、林予晞等實力派演員，配角陣容更是金光閃閃！本週劇情邁入高潮，金馬獎最佳女配角陳雪甄霸氣登場，飾演唯利是圖的王牌房管，與謝章穎上演激烈的師徒對決；而台北電影獎影后高伊玲也驚喜現身，詮釋為祖厝問題與弟弟鬧翻的大姊，兩位影后級人物同台飆戲，讓觀眾大呼過癮。

▲高伊玲在《人生只租不賣》和弟弟為了祖厝吵架，陳雪甄和謝章穎在《人生只租不賣》有很多「師徒過招」的對手戲，黃河、陳姸霏面對不願將祖厝包租代管的房客。（圖／公視台語台提供）

▲陳雪甄在《人生只租不賣》換穿多件套裝，一出場就氣勢非凡，任何場面都Hold得住。（圖／公視台語台提供）

陳雪甄變身「房產女王」　參考親大姊

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳雪甄在劇中飾演房產公司「日月」的總經理黃亦芳，一出場就氣場全開，幹練形象令人印象深刻。她透露，為了詮釋這個角色，特別向從事房屋代銷20多年的親大姊取經，「我大姊不管面對哪個產業，都很會交際、講話，臉上永遠掛著笑容，看起來就很『勥跤』（精明能幹），這是我本人做不到的！」

▲高伊玲在《人生只租不賣》和弟弟為了祖厝吵架，陳雪甄和謝章穎在《人生只租不賣》有很多「師徒過招」的對手戲，黃河、陳姸霏面對不願將祖厝包租代管的房客。（圖／公視台語台提供）

▲金馬獎最佳女配角陳雪甄在《人生只租不賣》臉上總帶著笑容，背後卻暗藏各種算計。（圖／公視台語台提供）

劇中她與謝章穎飾演的「小林」有多場針鋒相對的對手戲，其中一場在KTV互相嗆聲的橋段更是火藥味十足。陳雪甄大讚謝章穎台語流利，面對前輩毫無懼色，「我很喜歡那種討厭對方但又不撕破臉的狀態，演起來很過癮！」謝章穎則對陳雪甄流利的台語感到佩服，私下更爆料影后其實超親切，一直要大家別叫她「老師」，反差萌超圈粉。

高伊玲挑戰台南腔　感嘆家人間最難開口

另一位重量級嘉賓高伊玲，則飾演為了祖厝包租代管問題，與弟弟吵翻天的朱大姊。身為家中長女的她，對角色心境感同身受：「正因為親近，常覺得對方『應該知道』、『應該理解』，造成傷害後又不解釋，過去我也常犯這種錯。」她坦言現在正努力改進，學會道歉與溝通。

▲高伊玲在《人生只租不賣》和弟弟為了祖厝吵架，陳雪甄和謝章穎在《人生只租不賣》有很多「師徒過招」的對手戲，黃河、陳姸霏面對不願將祖厝包租代管的房客。（圖／公視台語台提供）

▲高伊玲在《人生只租不賣》和弟弟為了祖厝吵架。（圖／公視台語台提供）

首次挑戰台語職人劇，高伊玲笑說最大的挑戰竟是「口音」。飾演弟弟的曾威豪（瘦瘦）操著一口道地台南腔，讓講台北腔的她壓力山大，「在他真情流露痛哭流涕時，我好想努力配合他的腔調，但真的太難了！」不過她也盛讚對戲的黃河口音拿捏精準，更誇陳姸霏眼神靈動，有很多值得學習的地方。

房管職人劇　探討新世代居住正義

《人生只租不賣》以輕喜劇節奏探討社會住宅等嚴肅議題，透過「星河五人幫」解決房東與房客的大小事，重新定義「家」的想像。該劇每週日晚間8點在公視台語台首播，中華電信MOD和Hami Video同日9點跟播上架。

▲高伊玲在《人生只租不賣》和弟弟為了祖厝吵架，陳雪甄和謝章穎在《人生只租不賣》有很多「師徒過招」的對手戲，黃河、陳姸霏面對不願將祖厝包租代管的房客。（圖／公視台語台提供）

▲黃河、陳姸霏在《人生只租不賣》最新集數中，面對不願將祖厝包租代管的房客。（圖／公視台語台提供）

 

