白犀牛記得他！王柏傑回壽山「被討摸」融化　邵雨薇看傻：根本像寵物

記者蕭采薇／綜合報導

籌備五年、由邵雨薇、王柏傑、李淳主演的職人影集《動物園》，尚未開播就先在高雄電影節拿下觀眾票選冠軍！7日劇組重返拍攝地高雄壽山動物園舉辦VIP粉絲見面會。令人驚喜的是，劇中與演員朝夕相處的動物們竟然「都還記得」，白犀牛見到「前保母」王柏傑立刻靠過來撒嬌討摸，超神默契讓現場粉絲直呼：「太感人了！」

▲（左起）邵雨薇、王柏傑、李淳，出席影集《動物園》VIP 專屬粉絲見面會。（圖／南瓜電影有限公司提供）



白犀牛變撒嬌萌寵 王柏傑：每天都陪牠說話

王柏傑與邵雨薇在劇中飾演白犀牛保育員，兩人重回熟悉的園區，原本擔心動物會怕生，沒想到白犀牛「犀奇」與「寶寶」一見到這對「前保母」現身，立刻主動靠近爭寵。

▲王柏傑（左）、邵雨薇（右）與拍戲時的白犀牛重逢，熟悉的默契依舊。（圖／南瓜電影有限公司提供）



王柏傑驚喜地被白犀牛「討摸摸」，足足撫摸陪伴了十多分鐘，畫面超溫馨。邵雨薇在一旁也被融化直喊：「牠們就像撒嬌的寵物一樣！」王柏傑感性表示，拍攝時每天都會先去摸摸牠們、跟牠們說話培養感情，這份信任感真的很珍貴。

李淳餵大象驚呼：像走進侏羅紀

睽違一年見到非洲象「阿里」的李淳，才剛比出熟悉的手勢，阿里立刻給予回應並主動靠近索食。李淳回憶起受訓時第一次被真正的保育員帶去餵食，當象鼻伸過來的瞬間，感受到龐大的熱氣與存在感，「那一刻真的很震撼，就像走進《侏羅紀公園》第一次看到恐龍一樣！」既緊張又感動。

▲李淳睽違一年再訪非洲象阿里，記得彼此且默契依舊。（圖／南瓜電影有限公司提供）



變身高雄在地通 王柏傑激推「這家排骨飯」

為了拍攝《動物園》，劇組在高雄駐點長達半年，演員們也幾乎變成了「在地通」。身為高雄人的邵雨薇，拍攝期間不僅常帶大家去駁二散步，聖誕節還揪團吃火鍋、交換禮物，感情好到像一家人。

▲（左起）李淳、導演蘇文聖、製作人唐在揚、邵雨薇、王柏傑，出席影集《動物園》VIP 專屬粉絲見面會。（圖／南瓜電影有限公司提供）

王柏傑則對高雄的美食念念不忘，他笑說高雄天氣好、城市美，更特別點名「阿英排骨飯」是他最想回味的在地美食。李淳也分享，因為住宿就在駁二附近，空檔時常去散步，非常喜歡高雄兼具生活感與創作能量的氛圍。

療癒職人劇登場 邵雨薇回鄉過年



製作人唐在揚與導演蘇文聖（蘇三毛）今領軍回娘家，感謝壽山動物園在拍攝期間的全力協助。談到這部戲帶來的改變，三位主演都表示學會了用更溫柔的方式看待生命。

▲（左起）李淳、邵雨薇、王柏傑，現身壽山動物園，舉辦「VIP 專屬粉絲見面會」。（圖／南瓜電影有限公司提供）

邵雨薇感性地說，這個角色讓她找回初心的勇氣，今年過年也會回高雄與家人團聚。王柏傑則計畫簡單與親友度過農曆年，李淳則對「等待」有了新的體悟，希望能放慢步調陪家人。《動物園》將於2月20日起在Disney+獨家首播，隨後於台視、八大戲劇台播出。