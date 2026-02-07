魏如萱狂催票「真實票房曝光」小21歲男友缺席！　她委屈：不知怎說話

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后魏如萱今（7日）五度於台北小巨蛋開唱，她在演出前賣力催票，今催出現場近八成票房，雖然小21歲的男友Ian近日已啟程回到美國，但魏如萱7歲的寶貝兒子路易到場陪伴媽媽演出，還有一票星友如王治平、徐若瑄、宇宙人小玉，李友廷、鄒序、柯家洋、吳申梅等人現身力挺，林志玲、田馥甄、賈靜雯及修杰楷夫婦、許茹芸、楊丞琳、王彩樺、吳申梅則送上花籃。

▲魏如萱開場「躺著」出場。（圖／好多音樂提供）

魏如萱「怪奇的珍珠」台北旗艦場演唱會，一連兩天於台北小巨蛋盛大開唱，無論演唱實力或舞台規模皆再度升級，展現截然不同層次的舞台能量，演唱會一開場，她自小巨蛋頂樓垂吊而下，在半空中橫躺開唱〈隕石〉，震撼揭開序幕。

近年瘦身有成的她穿著黑色深V緊身上衣，搭配緊身皮短裙、黑色絲襪，露出美腿和美胸飆唱演唱會同名歌曲〈怪奇的珍珠〉。不過先前她因捲入小三疑雲風波，承受千夫所指的壓力，再加上網路流言，她今晚面對台下近萬名歌迷顯然情緒有些激動，深吸一口氣後才向歌迷打招呼，「我第一次站在這裡的時候就很想證明，但是我現在站在這裡，不是一件理所當然的事情。」

▲魏如萱性感現身。（圖／好多音樂提供）

說完後她有些遲疑地說：「我這段時間已經不知道話應該要怎麼說才好，所以我覺得把想說的話都放在歌裡面，我想你們一定也都是喜歡音樂的吧。」中間更好幾次停頓數秒才能堅強開口，台下則紛紛報以熱烈掌聲聲援她。