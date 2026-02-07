ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《芙莉蓮》Netflix翻譯大亂！九把刀怒譙
「有毒伴侶」常出現的3種特徵
1年前淪緬甸豬仔...男星今奪大獎
獨／《世紀血案》已燒5千萬！製作人認「怕林家拒絕」　嘆李千娜發言：看不下去

記者蕭采薇／台北報導

改編自林宅血案的電影《世紀血案》引爆全台怒火，劇組遭指控未取得當事人林義雄同意便擅自拍攝，導致演員夏騰宏、李千娜等人無端捲入風波，甚至遭到網友抵制。對此，製作人郭木盛接受《ETtoday星光雲》獨家訪問，語氣中難掩焦慮，坦言這兩天為了此事「頭痛到不行」。他也承認，有想過若先拜訪林家，他們可能不會願意故事被拍出來，沒想到如今釀成大禍。

▲▼《世紀血案》殺青記者會-楊小黎、李千那、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（圖／記者周宸亘攝）

▲《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，（左起）楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（圖／記者周宸亘攝）

想過家屬會不答應！曾看過林義雄表示「不願被打擾」

郭木盛表示，《世紀血案》製作費高達5000萬，光是還原美麗島事件場景，臨演費用就燒掉100多萬。面對外界質疑為何不先取得授權？郭木盛坦承，確實是公司的疏忽，但他進一步解釋，因為看過林義雄在《給女兒的一封信》中提過不願再被打擾、也不願再追究此事。

郭木盛說：「有想過如果事前去找林家人，他們可能會不願意故事拍出來。」而他原本打算是將電影剪輯完成後，再帶著成品去拜訪林義雄，「這的確是我們事後要彌補的地方。」目前製作公司已主動聯繫慈林基金會，希望能與家屬碰面，對方僅表示「會再回覆」。

▲▼《世紀血案》殺青記者會-夏騰宏、寇世勳。（圖／記者周宸亘攝）

▲《世紀血案》夏騰宏（左）已表示日後將不再參與宣傳，寇世勳（右）則尚未發聲。（圖／記者周宸亘攝）

演員全切割拒宣傳　改走「另類行銷」

如今風波延燒，夏騰宏已發聲明表示不再參與宣傳，多數演員也表態跟進。對此，郭木盛無奈表示「尊重演員的選擇」。面對電影可能面臨無人宣傳的窘境，他苦笑說：「我們可能會再想比較另類的宣傳方式。」

對於網友質疑電影內容偏頗，郭木盛也喊冤：「現在媒體和網友寫的東西，和我電影落差非常大。」他強調劇組很用心在拍，希望大家等電影上映後再評論，「看看這段時間罵我們罵得有沒有道理。」

澄清「神隱」疑雲　幫李千娜緩頰：她那時還小

至於殺青記者會當天，導演與監製未受訪被質疑是「刻意神隱」。郭木盛澄清當天他就在現場，不受訪是公關人員的安排。而針對演員黃河提到「劇組聲稱家屬不願受訪」一事，郭木盛則推說：「我比較少和演員接觸，不太清楚他說這件事，正在詢問選角指導是否有傳達錯誤。」也表明合約中，並未提到是否有獲得林義雄授權。

▲▼《世紀血案》殺青記者會-楊小黎、李千娜、簡嫚書。（圖／記者周宸亘攝）

▲《世紀血案》李千娜（中）發言引發炎上，如今包括她，以及楊小黎（左）、簡嫚書（右）都已道歉。（圖／記者周宸亘攝）

此外，演員之一的李千娜因在記者會上稱「很開心、很安心」遭網友炎上。郭木盛坦言，看到新聞的當下也對發言深覺不妥，直言：「連我都看不下去。」 但他也為李千娜緩頰，認為美麗島事件和林宅血案發生時李千娜年紀還小，可能不知道事件嚴重性，「加上她演的是虛構角色，戲份不多，可能比較著重看自己的戲，因此不太了解整個事件的全貌。」

 

