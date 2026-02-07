金晨開車撞牆爆助理頂包　警方認證「肇事逃逸」處罰結果曝光

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星金晨日前捲入肇事逃逸還讓助理頂替的風波，她被爆在去年3月駕駛租借車輛撞上圍牆後，因受傷而先行離開去就醫，留在現場的助理因一時情緒緊張，竟向警方自稱是駕駛人。浙江政務網近日公開行政處罰決定書，對金晨處以人民幣1500元（約新台幣6957元）罰金。

▲金晨日前被爆出在去年曾出車禍逃逸。（圖／翻攝自微博／金晨）

根據浙江政務網公告，金晨在去年3月16日下午與經紀人、助理租車外出，她親自駕駛車輛行經紹興市，卻在途中為了躲避衝出的流浪犬，在緊急轉彎時撞上了路邊的警示牌及房屋圍牆，事故造成車內三人輕傷。她雖在第一時間離開現場，涉及逃逸，但因行為屬於行政違法，非刑事犯罪，因此僅給予行政處罰。

▲金晨遭罰結果。（圖／翻攝自浙江政務網）

此前，金晨發文親自回應爭議，她表示，自己當下因臉部受傷，前往醫院動手術，恢復意識才得知處理過程，隨即要求助理聯絡保險公司，申請撤銷理賠。她認為，自己身為實際駕駛人，必須承擔全部事故責任，因此全額承擔了車損費用，連同路邊設施與房屋圍牆的經濟損失也一併負責，相關賠付已於去年4月完成。

金晨也坦言，作為公眾人物未能做好表率，反而占用社會資源，深感愧疚，「感謝大家的關心與監督，我會深刻反省，未來一定更加嚴格遵守交通法規，謹言慎行，切實承擔起應盡的社會責任。」