《黑白大廚》權聖晙奪冠翻身！重回攝影棚：2年前我就站在這⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓全新實境節目《天下烘焙》開播首集即以最高收視2.3%、全國平均2.0%的成績，勇奪同時段綜藝節目收視冠軍。節目邀來《黑白大廚》第一季冠軍權聖晙擔任評審，由於節目與他當時拍攝《黑白大廚》的攝影棚相同，讓他很有感觸，「兩年前我就是以參賽者的身分站在這裡，比誰都能理解你們的心情。」

▲《黑白大廚》權聖晙奪冠翻身，重回攝影棚，擔任《天下烘焙》評審。（圖／Hami Video提供）



權聖晙參加完《黑白大廚》後翻身，這次成為《天下烘焙》評審，節目組還找來主持實境秀《單身即地獄》、偶像競賽節目《Queendom》等熱門節目的演員李多熙坐鎮，她笑說錄影過程「比人生吃過的麵包還多」，以及OH MY GIRL成員MIMI則擔任評審，她更直接放話：「現在是麵包的時代！所有麵包控快點起床去排隊吧，你們終於要統治世界了！」直呼能看到麵包從發酵到出爐的每個細節，是身為評審最幸福的事，也希望觀眾能感受到烘焙師投注其中的心血與情感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《天下烘焙》被形容為「《黑白大廚》的麵包版」，製作人尹世英PD直球回應，兩者雖同為生存賽制，但核心完全不同：「《黑白大廚》是名廚之間的階級競爭，但《天下烘焙》站上舞台的，多半是凌晨三、四點起床開店，為了生計與夢想撐下去的小店老闆。」他強調，這是一場「證明自己」的戰爭，希望觀眾看到的是烘焙職人們真實又迫切的夢想。

▲《天下烘焙》使用的攝影棚與《黑白大廚》同一個。（圖／Hami Video提供）



節目首集可以看到烘焙因為經常要提前製作麵團、發酵，製作過程相當長之外，氣溫、現場狀態的不可控影響麵團與材料之大，可說是比做菜難度更升級！

▲《天下烘焙》被封為麵包版《黑白大廚》。（圖／Hami Video提供）



不過，《天下烘焙》賽制同樣毫不留情，首輪72位參賽者須在4小時內完成代表人生的「招牌麵包」，但最震撼的是，有人連講評都沒等到，作品直接被退貨淘汰！權聖晙也直言，相較料理還有補救空間，烘焙只要時間點一錯就「回不了頭」，壓力更勝料理賽事。

殘酷規則一播出立刻引爆討論，網友直呼：「這根本是地獄級生存賽！」也讓《天下烘焙》被看好成為下一個現象級實境節目。《天下烘焙》每週日於Hami Video同步跟播。