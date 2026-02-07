女星自爆曾收《世紀血案》試鏡邀約　「看劇本就知不能拍」揭原因

記者蔡宜芳／綜合報導

電影《世紀血案》改編林宅血案，卻因未取得當事人授權，引發風波。對此，女星賴薇拉7日透露，當初她與友人收到試鏡邀請時，看完劇本就覺得「這部不能拍」，也直言根本不需要看到完整劇本，就能判斷出來。

▲《世紀血案》還未上映便備受爭議。（圖／記者周宸亘攝）

賴薇拉表示，有不少人討論該片的演員是因為不清楚歷史才接演，「本來也真的很想幫出演的演員講話，但⋯」她坦言自己其實有收到試鏡邀請，但看完劇本內容後，馬上就斷言：「這部不能拍，拍了之後會有太多問題。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

賴薇拉指出，即使只是特約角色、只看過部分劇本，也能明顯察覺到內容的「政治色彩太濃」，認為在接演前的評估階段，應該就能預見作品可能帶來的爭議與風險。針對演員的專業判斷，賴薇拉強調，劇本裡有寫明事件、人物本名，因此演員完全能透過查閱文獻來做功課，她也為此提出疑問：「歷史劇和政治劇應該是有區別的，應該是能判斷的出來的吧？」

▲賴薇拉透露曾收到《世紀血案》的試鏡邀約。（圖／翻攝自Instagram／yunchilai）

對於賴薇拉的分享，有網友好奇問說：「是看到哪個部分決定無法接演？」賴薇拉回覆說：「因為只拿到部分劇本，其中的三個角色，交叉比對覺得故事結構和故事敘事角度怪怪的。」引其他網友紛紛表示「你這個才是正常的演員接戲流程」、「這才是一個敬業演員該有的做法」、「本來就是！怎麼可能什麼都不知道就演了，更誇張的是演完還是什麼都不知道」。

▲賴薇拉發文。（圖／翻攝自Threads／yunchilai）