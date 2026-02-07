演林義雄遭炎上！夏騰宏道歉「誤信劇組有授權」　重砲切割：不再參與宣傳

記者蕭采薇／台北報導

電影《世紀血案》改編自林宅血案，卻因未取得當事人林義雄同意引發社會譁然。飾演關鍵角色「林義雄」的男星夏騰宏，今（7日）發出長文聲明致歉。他坦言拍攝合約中「製片方保證已取得授權」，自己才會投入角色，如今得知真相深感遺憾。為了表示負責，夏騰宏嚴正宣布：「我不認同也不支持，未來將不再參與本片的任何活動。」正式與劇組切割。

▲夏騰宏在《世紀血案》演出林義雄。（圖／記者周宸亘攝）

誤信劇組「保證有授權」 夏騰宏：我責無旁貸

[廣告]請繼續往下閱讀...

夏騰宏在聲明中還原接演經過，指出當初合約中，製片方載明「已保證取得本片的合法授權」，身為演員的他便專心投入角色。然而，對於沒能親自與林義雄本人進行田野調查，他內心始終懷揣著不安。

如今爭議爆發，夏騰宏痛心表示：「我不該被動的等待劇組聯絡，我為自己依賴劇組的錯誤判斷向林義雄先生道歉。」他承認在未獲當事人同意下進行演繹，不僅涉及真實生命的創傷與尊嚴，也辜負了大眾對隱私權的期待，對此他責無旁貸。

澄清「影片少」爭議 做足功課才敢演

日前記者會上，夏騰宏曾提到「林義雄相關影片較少」，引發網友質疑他沒做功課。對此他也特別澄清，當時指的是「38歲時的林義雄先生」影像資料較少。為了詮釋年輕時的神韻與肢體，他在準備期間翻閱了大量照片與資料，希望能透過戲劇還原前輩在苦難中的意志力，絕無任何冒犯之心。

▲《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，（左起）楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（圖／記者周宸亘攝）



開第一槍！夏騰宏拒絕宣傳：不認同也不支持

面對劇組未取得授權即開拍的作法，夏騰宏展現強硬態度，開出第一槍宣布：「對於製片方未取得林義雄先生同意即拍攝的部分，我不認同也不支持，未來將不再參與本片的任何活動。」

他強調，對於各界的批評指教，不論是針對表演本身或程序正義，他都全盤接受，並再次向林義雄及其家屬致上最深、最誠摯的歉意。

【夏騰宏聲明全文】

近日關於我在作品中飾演林義雄先生所引發的爭議與討論，我一直都在虛心傾聽。

拍攝合約中，製片方載明已保證取得本片的合法授權。作為一名演員，就是專心投入角色，能詮釋林義雄先生這樣一位在台灣歷史中具備深重份量與精神指標的人物，對我來說是艱難的挑戰與選擇。拍攝前我閱讀大量的資料，我飾演的是38歲時的林義雄先生，在記者會上我想表達的是林義雄先生38歲左右的影片較少。

為了要詮釋林義雄先生年輕時的神韻和肢體狀態 ，準備期間不斷翻看前輩年輕時的照片和影片，但沒能親自跟本人田調我始終懷揣著不安，我不該被動的等待劇組聯絡，我為自己依賴劇組的錯誤判斷向林義雄先生道歉。

針對未能事先取得林義雄先生及其家屬的同意，我深感遺憾與抱歉。我明白，這不僅是一個角色的演繹，更涉及一個真實生命的生命創傷與人格尊嚴。在未獲得當事人同意的情況下進行詮釋，造成當事人及其家屬的不適，也辜負了社會大眾對於歷史事件人物隱私權與感受性的期待。對此，我責無旁貸。

我想向大家說明：

關於初衷：我接演此角色的初衷，是希望透過戲劇的形式，讓更多人感受那段歷史的重量，以及林義雄先生在苦難中展現的意志力。在詮釋過程中，我傾盡全力保持嚴謹與敬畏，試圖還原其人格特質，絕無任何冒犯或不敬之心。

關於回饋：對於各界的批評指教，不論是針對表演本身或是針對製作過程的程序正義，我都全盤接受。

關於後續：對於製片方未取得林義雄先生同意即拍攝的部分，我不認同也不支持，未來將不再參與本片的任何活動。

最後，我想再次向林義雄先生及其家屬致上最深、最誠摯的歉意。