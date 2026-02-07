ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《芙莉蓮》Netflix翻譯大亂！九把刀怒譙
「有毒伴侶」常出現的3種特徵
1年前淪緬甸豬仔...男星今奪大獎
演林義雄遭炎上！夏騰宏道歉「誤信劇組有授權」　重砲切割：不再參與宣傳

記者蕭采薇／台北報導

電影《世紀血案》改編自林宅血案，卻因未取得當事人林義雄同意引發社會譁然。飾演關鍵角色「林義雄」的男星夏騰宏，今（7日）發出長文聲明致歉。他坦言拍攝合約中「製片方保證已取得授權」，自己才會投入角色，如今得知真相深感遺憾。為了表示負責，夏騰宏嚴正宣布：「我不認同也不支持，未來將不再參與本片的任何活動。」正式與劇組切割。

▲▼《世紀血案》殺青記者會-夏騰宏。（圖／記者周宸亘攝）

▲夏騰宏在《世紀血案》演出林義雄。（圖／記者周宸亘攝）

誤信劇組「保證有授權」　夏騰宏：我責無旁貸

[廣告]請繼續往下閱讀...

夏騰宏在聲明中還原接演經過，指出當初合約中，製片方載明「已保證取得本片的合法授權」，身為演員的他便專心投入角色。然而，對於沒能親自與林義雄本人進行田野調查，他內心始終懷揣著不安。

如今爭議爆發，夏騰宏痛心表示：「我不該被動的等待劇組聯絡，我為自己依賴劇組的錯誤判斷向林義雄先生道歉。」他承認在未獲當事人同意下進行演繹，不僅涉及真實生命的創傷與尊嚴，也辜負了大眾對隱私權的期待，對此他責無旁貸。

澄清「影片少」爭議　做足功課才敢演

日前記者會上，夏騰宏曾提到「林義雄相關影片較少」，引發網友質疑他沒做功課。對此他也特別澄清，當時指的是「38歲時的林義雄先生」影像資料較少。為了詮釋年輕時的神韻與肢體，他在準備期間翻閱了大量照片與資料，希望能透過戲劇還原前輩在苦難中的意志力，絕無任何冒犯之心。

▲▼《世紀血案》殺青記者會-楊小黎、李千那、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（圖／記者周宸亘攝）

▲《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，（左起）楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（圖／記者周宸亘攝）

開第一槍！夏騰宏拒絕宣傳：不認同也不支持

面對劇組未取得授權即開拍的作法，夏騰宏展現強硬態度，開出第一槍宣布：「對於製片方未取得林義雄先生同意即拍攝的部分，我不認同也不支持，未來將不再參與本片的任何活動。」

他強調，對於各界的批評指教，不論是針對表演本身或程序正義，他都全盤接受，並再次向林義雄及其家屬致上最深、最誠摯的歉意。

【夏騰宏聲明全文】

近日關於我在作品中飾演林義雄先生所引發的爭議與討論，我一直都在虛心傾聽。

拍攝合約中，製片方載明已保證取得本片的合法授權。作為一名演員，就是專心投入角色，能詮釋林義雄先生這樣一位在台灣歷史中具備深重份量與精神指標的人物，對我來說是艱難的挑戰與選擇。拍攝前我閱讀大量的資料，我飾演的是38歲時的林義雄先生，在記者會上我想表達的是林義雄先生38歲左右的影片較少。

為了要詮釋林義雄先生年輕時的神韻和肢體狀態 ，準備期間不斷翻看前輩年輕時的照片和影片，但沒能親自跟本人田調我始終懷揣著不安，我不該被動的等待劇組聯絡，我為自己依賴劇組的錯誤判斷向林義雄先生道歉。

針對未能事先取得林義雄先生及其家屬的同意，我深感遺憾與抱歉。我明白，這不僅是一個角色的演繹，更涉及一個真實生命的生命創傷與人格尊嚴。在未獲得當事人同意的情況下進行詮釋，造成當事人及其家屬的不適，也辜負了社會大眾對於歷史事件人物隱私權與感受性的期待。對此，我責無旁貸。

我想向大家說明：

關於初衷：我接演此角色的初衷，是希望透過戲劇的形式，讓更多人感受那段歷史的重量，以及林義雄先生在苦難中展現的意志力。在詮釋過程中，我傾盡全力保持嚴謹與敬畏，試圖還原其人格特質，絕無任何冒犯或不敬之心。

關於回饋：對於各界的批評指教，不論是針對表演本身或是針對製作過程的程序正義，我都全盤接受。

關於後續：對於製片方未取得林義雄先生同意即拍攝的部分，我不認同也不支持，未來將不再參與本片的任何活動。

最後，我想再次向林義雄先生及其家屬致上最深、最誠摯的歉意。

 

推薦閱讀

改編「林宅血案」沒通知家屬？李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血　網灌爆急刪文

改編「林宅血案」沒通知家屬？李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血　網灌爆急刪文

21小時前

快訊／李千娜《世紀血案》「態度輕率」認錯致歉！　片酬全捐慈林基金會

快訊／李千娜《世紀血案》「態度輕率」認錯致歉！　片酬全捐慈林基金會

6小時前

快訊／《世紀血案》楊小黎千字文道歉：若知情當事人未授權會拒演

快訊／《世紀血案》楊小黎千字文道歉：若知情當事人未授權會拒演

8小時前

快訊／簡嫚書：身為演員被欺騙！　致歉還原接演《世紀血案》過程

快訊／簡嫚書：身為演員被欺騙！　致歉還原接演《世紀血案》過程

6小時前

震驚時尚圈！國際名模「陳屍家中」得年21歲　剛搬新家唸書⋯死因曝光

震驚時尚圈！國際名模「陳屍家中」得年21歲　剛搬新家唸書⋯死因曝光

20小時前

女星自爆曾收《世紀血案》試鏡邀約　「看劇本就知不能拍」揭原因

女星自爆曾收《世紀血案》試鏡邀約　「看劇本就知不能拍」揭原因

2小時前

比周杰倫還難買！鄧紫棋大巨蛋「12萬張票30秒就沒了」光速宣布加場

比周杰倫還難買！鄧紫棋大巨蛋「12萬張票30秒就沒了」光速宣布加場

6小時前

認了沒通知林義雄！《世紀血案》劇組道歉　心疼演員遭炎上：是我們疏失

認了沒通知林義雄！《世紀血案》劇組道歉　心疼演員遭炎上：是我們疏失

4小時前

最美天王嫂現蹤！59歲朱麗倩「野生捕獲照」瘋傳…肩上20萬香奈兒

最美天王嫂現蹤！59歲朱麗倩「野生捕獲照」瘋傳…肩上20萬香奈兒

12小時前

黃河爆《世紀血案》劇組稱「家屬拒訪」　怒斬宣傳道歉：無意傷害

黃河爆《世紀血案》劇組稱「家屬拒訪」　怒斬宣傳道歉：無意傷害

3小時前

李雅英捐款兒福聯盟挨轟「亂捐」　公司道歉：不要誤解其真心

李雅英捐款兒福聯盟挨轟「亂捐」　公司道歉：不要誤解其真心

2/6 16:15

男星深夜聲援《豆腐媽媽》重傷替身！怒轟劇組：後續態度令人吐血

男星深夜聲援《豆腐媽媽》重傷替身！怒轟劇組：後續態度令人吐血

11小時前

《豆腐媽媽》替身墜樓頭部重創　未婚妻控「沒得到一句對不起」

《豆腐媽媽》替身墜樓頭部重創　未婚妻控「沒得到一句對不起」
李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上

李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上
微博之夜／章若楠、古力娜扎當眾慘跌　王安宇在旁一直護著她

微博之夜／章若楠、古力娜扎當眾慘跌　王安宇在旁一直護著她
AV女神河北彩伽偶遇阿基師　他羞喊：我呆住了XD

AV女神河北彩伽偶遇阿基師　他羞喊：我呆住了XD
陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭賣斷！　點名眾星友「持續金援8年」

陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭賣斷！　點名眾星友「持續金援8年」
邱澤「好棒喔」愛的鼓勵　許瑋甯笑：對我說嗎

邱澤「好棒喔」愛的鼓勵　許瑋甯笑：對我說嗎
許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」

許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」
大S離世前親吐：我想回家　赴機場車內心臟驟停

大S離世前親吐：我想回家　赴機場車內心臟驟停
為什麼在101頂端放手？　霍諾德笑：耍帥嘛

為什麼在101頂端放手？　霍諾德笑：耍帥嘛
具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」
吳宗憲不留遺產給兒　虧鹿希派「什麼咖」

吳宗憲不留遺產給兒　虧鹿希派「什麼咖」
言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄

言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄
《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

李泳知高雄音樂節

李泳知高雄音樂節

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年59歲

袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年59歲

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

CORTIS和BUS連動了　一起泰國版〈GO！〉

27分鐘前0

雷霆官方啦啦隊驚艷台式應援　樂天女孩「魔性」魅力 交流NBA

48分鐘前11

吳卓源小三事件又被挖　慘遭前東家切割：不再讓公園那件事影響我們

1小時前0

《微博之夜》主辦二度道歉！　還原肖戰換位始末：楊冪沒干預座位

1小時前0

《黑白大廚》權聖晙奪冠翻身！重回攝影棚：2年前我就站在這⋯

2小時前921

女星自爆曾收《世紀血案》試鏡邀約　「看劇本就知不能拍」揭原因

2小時前0

《鬼怪》女星搬進江南竟是「6坪發霉屋」　房仲一句話無情戳痛點

3小時前1117

演林義雄遭炎上！夏騰宏道歉「誤信劇組有授權」　重砲切割：不再參與宣傳

3小時前40

田中千繪父女首合體！78歲父看范逸臣「這點像我」　鬆口勸：結婚不見得幸福

3小時前10

「最帥天菜舞者」車炫承白血病痊癒了！「頭髮長出來」現身時裝週

3小時前811

黃河爆《世紀血案》劇組稱「家屬拒訪」　怒斬宣傳道歉：無意傷害

  1. 李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血
    21小時前6050
  2. 快訊／李千娜《世紀血案》認錯致歉！
    6小時前5845
  3. 快訊／《世紀血案》楊小黎千字文道歉！
    8小時前2622
  4. 快訊／簡嫚書致歉還原接演《世紀血案》過程
    6小時前4818
  5. 國際名模「陳屍家中」得年21歲
    20小時前169
  6. 女星曾收《世紀血案》試鏡邀約「看劇本就知不能拍」
    2小時前1820
  7. 鄧紫棋大巨蛋「12萬張票30秒就沒了」光速宣布加場
    6小時前167
  8. 《世紀血案》認了沒通知林義雄
    4小時前3030
  9. 最美天王嫂現蹤！59歲朱麗倩「野生捕獲照」瘋傳
    12小時前1411
  10. 黃河爆《世紀血案》劇組稱「家屬拒訪」
    3小時前1611
ETtoday星光雲

