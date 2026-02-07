《鬼怪》女星搬進江南竟是「6坪發霉屋」　房仲一句話無情戳痛點

記者吳睿慈／綜合報導

南韓資深演員朴慶惠在戲劇圈、影壇闖蕩多年，過去曾參演《孤單又燦爛的神—鬼怪》、《我的室友是九尾狐》、《Moving 異能》等戲劇，是劇迷熟悉的配角演員。近日，她更新YouTube頻道，首度透露自己即將搬去江南住，然而，與普遍民眾熟悉的江南豪宅天差地遠，不僅坪數只有6坪，天花板甚至發霉，令網友感嘆演藝圈的現實面。

▲朴慶惠過去都是通勤提早出門。（圖／翻攝自朴慶惠YouTube）



朴慶惠近日透過自己的頻道透露，打算在江南租房子，她在戲劇圈打拼逾10年，由於演技學院、與友人的聚會或是工作等主要在江南附近，其實一直以來她都是通勤來回。舉例來說，7點要抵達，她必須花至少1小時半提前出發，那麼就得再提早1小時起床，睡眠時間大大減少。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼朴慶惠簽約江南房間感嘆「人生真艱辛」，房仲回她「您連入口都還沒抵達呢」。（圖／翻攝自朴慶惠YouTube）



再舉例，工作到一半需要休息時，朴慶惠經常找不到可以短暫休息的地方，於是最終決定搬至江南，然而，江南地帶房價不便宜，她也坦言：「最苦惱的就是月租，繳不繳得出來。」甚至苦惱到失眠。

朴慶惠也在影片裡直白透露，自己的經濟狀況無法支付全租的房子，只付得起月租，但江南月租房的物件極少，使得她找房找得很辛苦，最終選定在6坪小套房落腳。簽約當天，她忍不住向房仲感嘆：「人生怎麼這麼辛苦。」沒想到房仲回答：「您連江南的入口都還沒到呢！」既現實又無情的回應狠狠戳中她的痛點。

▲▼朴慶惠把小套房改造成溫馨房。（圖／翻攝自朴慶惠YouTube）



透過影片公開江南區的另一層現實面，朴慶惠也樂觀地表示，前屋主管理得非常好，雖然屋況發霉，但沒有奇怪的臭味，最後她把自己的家整理得相當溫馨，引發廣大迴響，網友留言回應「這才是現實社會」、「很實際的演員Vlog」、「好想看朴慶惠出演《我獨自生活》」，但也有人感嘆「演藝圈打拼不容易」。