田中千繪父女首合體！78歲父看范逸臣「這點像我」　鬆口勸：結婚不見得幸福

記者蕭采薇／台北報導

日籍女星田中千繪來台發展近20年，7日首度與彩妝大師父親田中東尼合體，於北投文物館策辦「2026 平安時代の十二單衣」限定展演。父女倆難得同框，話題自然離不開田中千繪的萬年緋聞男友范逸臣。對此，田中東尼大方表示范逸臣跟年輕時的自己「長得滿像的」，更語出驚人地對女兒的婚事表態：「結婚不見得是幸福，女兒開心就好。」

▲▼ 0207 田中千繪,爸爸田中東尼 出席十二單衣展演 記者會-田中東尼,田中千繪。（圖／記者黃克翔攝）

▲田中千繪和78歲的「彩妝大師」田中東尼，父女首度合體。（圖／記者黃克翔攝）

準岳父認證！范逸臣「孤獨感」像他

田中千繪與范逸臣因《海角七號》假戲真做，情纏多年始終低調。這次父親田中東尼來台，被問及對「準女婿」的印象，他直言：「他跟我年輕的時候長得滿像的！」除了外型，個性上也有共通點，「我很享受一個人的時間，小范也喜歡享受孤獨感，不會去干涉別人的生活，我覺得這部分滿像。」言談中透露出對范逸臣的觀察與認可。

78歲父看淡婚事　田中千繪羞喊：我很幸福

今年已經78歲的田中東尼，去年底曾因病住院，這讓他對人生有了新的體悟。「那時候我躺在床上有很多事情還沒做，但我已經不再年輕，現在只要女兒在台灣幸福開心就好。」

▲▼ 0207 田中千繪,爸爸田中東尼 出席十二單衣展演 記者會-田中東尼,田中千繪。（圖／記者黃克翔攝）

▲田中千繪和爸爸田中東尼，父女聯手推廣日本傳統「十二單衣」文化。（圖／記者黃克翔攝）

被問到是否期待看到女兒步入婚姻？他展現開明態度：「大家還很年輕，但到了我這個年紀，結婚並不一定代表幸福，有些人結婚並不是完全幸福的。」他強調一切以女兒的想法為主。聽聞父親的一席話，一旁的田中千繪被問到「現在幸福嗎？」，當場羞澀認了：「我很幸福！」粉紅泡泡瞬間充滿全場。

穿23公斤和服曾暈倒　沒憧憬日式婚禮

這次父女聯手推廣日本傳統「十二單衣」文化，田中千繪回憶16歲當模特兒時，曾穿過重達23公斤的十二單衣，「那時候還要戴很重的假髮，因為是皇室穿過的衣服，連水都不能喝，結果我一下就暈倒了！」有了那次慘痛經驗，她笑說自己對傳統日式婚禮，和傳統日式新娘服「白無垢」都完全沒有憧憬，加上拍戲穿過太多次婚紗，自嘲：「我真的不夠浪漫！」

▲▼ 0207 田中千繪,爸爸田中東尼 出席十二單衣展演 記者會-田中千繪。（圖／記者黃克翔攝）

▲田中千繪與范逸臣情纏多年始終低調。（圖／記者黃克翔攝）

力挺國片！望《陽光》超越《海角》

近期國片《陽光女子合唱團》票房勢如破竹，有望打破當年《海角七號》的紀錄。身為《海角》女主角的田中千繪對此樂見其成：「我有去看，哭得很厲害也很好看！非常希望他們能破紀錄，很久沒看到平日戲院滿滿的人，其實滿感動的。」

這次爸爸來台預計停留一週，孝順的田中千繪特別安排了北投溫泉之旅，還帶爸爸去吃最愛的小籠包。至於情人節將至，是否會帶范逸臣出席好友夏宇童的婚禮？她則賣關子笑說：「一起去也不會跟你們說呀！」

▲▼ 0207 田中千繪,爸爸田中東尼 出席十二單衣展演 記者會-田中東尼,田中千繪。（圖／記者黃克翔攝）

▲田中千繪和「彩妝大師」田中東尼，父女首度合體。（圖／記者黃克翔攝）

 

※本文版權所有，非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

AV女神河北彩伽偶遇阿基師　他羞喊：我呆住了XD

ETtoday星光雲

