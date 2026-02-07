ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《芙莉蓮》Netflix翻譯大亂！九把刀怒譙
「有毒伴侶」常出現的3種特徵
1年前淪緬甸豬仔...男星今奪大獎
「最帥天菜舞者」車炫承白血病痊癒了！「頭髮長出來」現身時裝週

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣舞者車炫承過去因與宣美合作闖出名聲，他長相帥氣、身材精壯，有著陽光健康的形象，受到很多粉絲喜愛，甚至被封為「最帥天菜舞者」，卻在2025年9月於IG證實罹患血癌，經過3個月多的治療，他12月宣布痊癒，大病初癒後，7日首度出席工作行程，臉部雖因藥物以及這段時間靜養的關係變得圓潤，但看起來氣色極佳，讓粉絲放心不少。

▲▼「最帥舞者」車炫承白血病痊癒了！利特、Rain暖獻聲「頭髮長出來」現身時裝週。（圖／翻攝自車炫承IG）

▲▼車炫承7日現身時裝週。（圖／翻攝自車炫承IG）

車炫承突然傳出罹患白血病時，令粉絲擔心不已，而他後來透過頻道釋出自己抗病的影片日記，讓許多病友獲得勇氣。他12月宣布痊癒，近期已經開始恢復工作，7日出席在東大門舉辦的26 F/W首爾時裝周，他穿著一身黑色皮外套，過去因抗癌導致頭髮掉光，目前髮量也逐漸恢復。

▲車炫承12月宣布白血病痊癒了。（圖／翻攝自車炫承IG）

除了恢復工作量，車炫承也會透過IG分享近況，日前因太久沒更新，才讓粉絲擔憂，他則現身PO文表示，「我沒發生什麼事，只是集中於健康恢復之中，沒做什麼事，也沒拍照片。」並貼出大學生時期的青澀照報平安。

而他自宣布痊癒後，7日首度現身於大眾面前，笑得燦爛，看起來健康狀況不錯，才真的讓粉絲放心不少，希望病魔不再找上他。此外，他12月宣布痊癒時，天王Rain、利特也有現身於留言區為他加油打氣「走吧來去吃個飯」、「人生第二個章節現在才要開始」。

車炫承

