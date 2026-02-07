23歲鮮肉男歌手獲邀和周杰倫吃飯！　曝天王私下真面目

記者蔡琛儀／台北報導

年僅23歲的新生代嘻哈歌手8lak張鈞，今（7日）將迎來自己的首場個人演唱會，下午更接受媒體訪問。他18歲時曾大膽私訊偶像羅志祥、春風等人推薦自己的作品，小豬不斷稱讚他，春風還熱心介紹經紀人給他，瘦子也熱情鼓勵，「覺得能跟小時候偶像連結很好。」

▲8lak張鈞年僅23歲就已出道6年。（圖／益極娛樂提供）

張鈞開心說，他還在好友派偉俊介紹下，得以與天王周杰倫一起打球、吃飯，直言周董私下超有親和力，完全沒有巨星架子，不過張鈞害羞說不敢給周杰倫聽自己的歌。

不過張鈞自爆，他未成年時也曾為了做音樂離家出走3次，一次住在要好的音樂製作人家，另外兩次則是住在乾姐家，對方供吃供住還供學費，他和對方真的沒有曖昧，但乾姐和乾姐的爸爸都非常疼愛他，有一次離家出走，警察私訊他IG，一邊讚他音樂做得不錯，一邊勸他回家。

▲8lak張鈞原本想當機長，卻因故成為歌手 。（圖／益極娛樂提供）

張鈞目前還是北科大大四生，家中經濟狀況不錯，姊姊在國外攻讀牙醫，，他透露自己本來想當機長，原本預計念完中正預校再去西班牙讀書，但因為罹患地中海貧血體檢沒過，機長夢碎，才發現自己對音樂的喜愛。