黃河爆《世紀血案》劇組稱「家屬拒訪」　怒斬宣傳道歉：無意傷害

記者蔡宜芳／綜合報導

電影《世紀血案》改編自1980年代震撼全台的「林宅血案」，卻因拍攝前未取得當事人林義雄同意，引爆網路反彈，演員和劇組也於7日陸續發聲道歉。而在片中飾演施明德的金鐘視帝黃河，稍早也發文致歉，並透露劇組曾稱「家屬不接受拜會」。

▲《世紀血案》因未取得當事人授權，加上演員在殺青記者會上的發言，引發爭議。（圖／記者周宸亘攝）

黃河提到，當初接演施明德一角時，是抱持著使命感，希望能呈現前輩為了民主自由付出的精神。為了保護當事人權益，他與團隊曾明確要求製作方必須取得完整授權、明文落實於合約。準備角色期間，他更主動提出想拜訪家屬，當時卻得到劇組回應「家屬不希望接受採訪與拜會」。基於對劇組的信任，他轉而專心搜集報導與史料做準備，沒想到，事後才發現溝通狀況並非如劇組所述。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃河也坦承自己有疏失，「當時未繼續追究製作方與家屬間的實際情況，確實是我們處事不周。」即使有合約保證，也忽略了在如此重大的歷史題材中，應更主動確認那份尊重是否落實，「對於所有被提及的相關人士及其家屬，我真的感到非常抱歉。我本意並非要造成您們創傷，卻讓傷害發生了，對不起。」

▲黃河坦言自己缺席《世紀血案》的宣傳，是因得知劇組並未取得當事人授權。（圖／翻攝自Facebook／黃河）

黃河透露，在電影殺青後，團隊意外得知劇組並未取得完整授權，詢問後也未獲得回覆，「我們團隊已立即停止本片的所有的宣傳及活動出席，並請教顧問後續該如何處理法務相關問題。」黃河也深刻反省，認同藝術創作不應建立在當事人的痛苦之上，「我會一直記得這次的教訓，在未來的路上更謹慎地守護每一份信任。再次向林義雄先生的家屬、施明德先生及相關人士，致上我最深的歉意。」

【黃河全文】

致 關心這件事的每一位朋友致，關心此事件的媒體大眾、相關前輩及家屬：

我是黃河。

這幾天，我的內心一直很不平靜。看著關於電影《世紀血案》的紛擾，我感到很沈重，必須親自站出來，對所有因為這部電影而感到受傷的人，說一聲對不起。

身為一名演員，我一直對這片土地的歷史抱有很深的情感。當初聽說能飾演施明德先生，我內心其實是戰戰兢兢卻也滿懷使命感的。施先生那一代前輩，為了民主自由受過那麼多苦難、付出那麼多代價，我希望能用表演讓更多大眾看見那份不可磨滅的精神。

在接演前，我與經紀團隊確實很擔心會對當事人或家屬產生影響，因此我們明確要求製作方必須取得完整合法授權，並明文落實於合約中，我們才開始投入拍攝。在前製準備角色時，我曾主動向劇組提出，希望能拜訪家屬或是當時施先生的夥伴艾琳達女士，但當時得到的回應是家屬不希望接受採訪與拜會。基於對劇組已取得授權的信任，我們選擇尊重家屬不願被打擾的心情，轉而專心搜集所有相關報導與史料來做準備。

現在回過頭看，我必須誠實地面對：當時未繼續追究製作方與家屬間的實際情況，確實是我們處事不周。 即使有合約的保證，我也忽略了在如此重大的歷史題材中，應該更主動去確認那份尊重是否落實。對於所有被提及的相關人士及其家屬，我真的感到非常抱歉。我本意並非要造成您們創傷，卻讓傷害發生了，對不起。

在電影殺青後，我們意外得知劇組並未取得完整授權，第一時間立即詢問劇組，卻未獲得回覆後。我們團隊已立即停止本片的所有的宣傳及活動出席，並請教顧問後續該如何處理法務相關問題。

我深深認同藝術創作不應建立在當事人的痛苦之上，我會一直記得這次的教訓，在未來的路上更謹慎地守護每一份信任。再次向林義雄先生的家屬、施明德先生及相關人士，致上我最深的歉意。

黃河

2026年2月7日