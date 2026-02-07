八點檔意外頻傳！謝承均遭踢「眼角爆血」縫4針　醫警告：差點失明

記者蕭采薇／台北報導

民視八點檔《豆腐媽媽》日前發生替身演員墜落重傷意外，驚悚畫面曝光後引發演藝圈譁然。同為八點檔「長青樹」的謝承均、江國賓等人，7日出席三立《百味人生》粉絲見面會時，談及此事都面色凝重。謝承均坦言當下根本「不敢看影片」，更回憶起自己過去拍戲時也曾發生嚴重意外，左眼角遭誤踢爆血縫了4針，醫生甚至警告：「差一點就會失明。」

▲《百味人生》謝承均（中）回憶曾遭武行誤踢「眼角爆血」，險些失明。（圖／三立提供）

遭武行誤踢「眼角爆血」 險些失明

謝承均拍戲多年，上山下海、跳懸崖早已是家常便飯。他回憶當年拍攝《意難忘》時，一場與武行的套招戲碼發生失誤，對方的腳不偏不倚踢中他的眼睛。

▲《百味人生》江國賓（右）與粉絲互動。（圖／三立提供）

謝承均心有餘悸地說，當時左眼角當場爆血，緊急送醫縫了4針。醫生檢查後嚴肅告訴他，受傷位置離眼球極近，「差一點點就會失明」。敬業的他後來帶著傷繼續拍，導演甚至直接將這個傷勢寫進劇本裡。他感嘆，這些都是經驗累積，現在拍武打戲更知道該如何防範與保護自己。

不敢看墜樓影片 嘆：替身真的很辛苦



談到《豆腐媽媽》的墜樓意外，謝承均坦言第一時間看到新聞時，心裡非常難過，甚至「不太敢點開影片看」。他表示，「替身」就是代替演員去完成危險動作的人，真的非常辛苦，所以他每次與替身合作，都會特別叮嚀對方一定要小心安全。所幸後來得知受傷的替身已經出院，才讓他放下心中的大石。

▲《百味人生》舉辦粉絲見面會，現場超過3000人到場。（圖／記者林敬旻攝）

土法煉鋼年代已過 江國賓籲：細節要更注意

對於八點檔的高壓拍攝環境，謝承均認為早期確實比較像「土法煉鋼」，危險性較高，但這幾年大環境已經進步很多，劇組也越來越重視演員與替身的安全，「沒有人願意發生這種事。」

同場的資深演員江國賓也表示，看到同業發生意外心裡很難過。他認為拍動作戲難免會有擦傷、或是被亂拳打到的皮肉痛，但像是「高處墜落」這種高風險場面，保護措施絕對要做足。不管哪個行業，工作時都要更小心、更注意細節，才能避免憾事再次發生。

▲《百味人生》（左起）陳謙文、林萱瑜、陳珮騏、江國賓、謝承均、邱子芯、劉書宏，現身《百味人生》粉絲見面會。（圖／記者林敬旻攝）