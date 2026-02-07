曾莞婷玩遊戲超雷　楊銘威猛喊想打她

記者葉文正／台北報導



TVBS ORIGINALS 實境節目《明星製作公司》致敬經典綜藝節目，曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu黃路梓茵、黃偉晉與風田翻玩觀眾最熟悉的遊戲元素，推出「明星製作公司之綜藝玩很小」主題，並邀請「笑」果滿滿的馬力歐、無尊擔任主持人與遊戲關主。

▲彩排時向來表現穩定的曾莞婷，卻在正式上場時意外卡關。（圖／TVBS）

六位明星分成兩隊競賽，從經典的「100秒不NG」到「扭扭車頭頂水桶」等關卡輪番上陣，這次不僅要發想遊戲規則，更得親自試玩彩排，讓所有人的體力、默契與情緒都被拉到極限。

▲馬力歐(右)也是搞笑能手。（圖／TVBS）



遊戲過程狀況連連，彩排時向來表現穩定的曾莞婷，卻在正式上場時意外卡關，她自嘲之前丟鞋子那關每次都是秒進，沒想到今天卻抓不到感覺，讓同隊的楊銘威被迫穿著「天堂路拖鞋」反覆跳繩，體力被榨乾到極限，楊銘威崩潰笑說：「當下真的差點有想打莞婷姐的衝動。」相較之下，風田在遊戲中表現亮眼，不僅屢屢過關，還能同時製造效果，讓Lulu點名大讚：「風田真的很會玩！」成為全場公認的「遊戲王」。

▲風田玩到表情痛苦。（圖／TVBS）



除了遊戲競賽，也加碼揭露《明星製作公司》內部最真實的團隊互動，進行「優良員工」與「有待加強員工」匿名票選，結果Lulu高票當選優良員工，曾莞婷直言Lulu是團隊中最認真、想法最清楚的人，陳漢典與楊銘威也一致認證其統籌能力強、能身兼多職；反觀「有待加強員工」幾乎全員中箭，唯有Lulu全身而退。黃偉晉則看著匿名投票的筆跡越看越不對勁，突然驚呼：「我知道是誰寫我名字，因為不會寫『晉』的人，應該只有日本人！」一句話使大家目光瞬間轉向風田，再度笑翻全場。



《明星製作公司》透過翻玩經典綜藝節目的元素，不只是喚起觀眾對綜藝節目的熟悉記憶，還有毫不保留的互虧與內部爆料，展現明星們私下的真性情與團隊默契，笑點一波接一波！精彩內容敬請鎖定每週六晚間8點TVBS 42頻道、CatchPlay TV的TVBS歡樂台播出，晚間10點於MOD/Hami Video影劇館+上架更新，每週日晚間8點於TVBS精采台《明星製作公司》。