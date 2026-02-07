認了沒通知林義雄！《世紀血案》劇組道歉　心疼演員遭炎上：是我們疏失

記者蕭采薇／台北報導

改編自台灣歷史懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》，日前舉辦殺青記者會，卻因題材敏感且未取得當事人同意引發爭議。演員李千娜、楊小黎、夏騰宏和簡嫚書等演員，包別因為社群開心發文以及訪談內容，遭網友痛批冷血、搞不清楚狀況而被炎上。對此，劇組今（7日）發出正式聲明致歉，坦承「未在第一時間登門請教」，並強調演員只負責專業表演，對於溝通不周導致藝人遭受波及，劇組將負起全部責任。

▲《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，（左起）楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（圖／記者周宸亘攝）

認了「沒先知會」林義雄 劇組：絕無不敬



[廣告]請繼續往下閱讀...

《世紀血案》改編自發生於45年前的林宅血案，劇組在聲明中首先針對引發的社會疑慮致歉。對於外界質疑未尊重當事人，劇組坦言：「林義雄先生是受國人尊重的黨外運動前輩，其家中發生如此不幸事故，舉國哀悼。我們絕無不敬之意，未能在第一時間登門請教，未來也將以尊重為前提，主動說明、並虛心聆聽任何可能的意見與指教。」

心疼演員遭炎上 劇組扛責：是我們疏失

日前李千娜因發文稱「很開心、很安心」，與歷史慘案的沈重感形成強烈對比，遭到大批網友洗版攻擊。劇組在聲明中特別為演員發聲，強調「演員之職責在於專業表演」。而楊小黎說「有如福爾摩斯和華生辦案的快感」，以及夏騰宏表示沒見過林義雄本人等發言，都遭到炎上。

▲《世紀血案》楊小黎、李千娜、簡嫚書，都遭到網友炎上。（圖／記者周宸亘攝）

對於李千娜等演員無端捲入風波，劇組表示是公司在執行過程中的疏失及溝通不周，才導致演員遭受輿論波及，「本公司在此鄭重致歉，並會負起應有的責任。」呼籲大眾不要將矛頭指向演員。

虛構「女記者」視角 重審歷史懸案

至於電影的切入觀點，劇組解釋，雖然歷次政府重啟調查均無突破，但隨著時空推移，許多當事人陸續出書回憶，提供了大量新資訊。電影將以一位虛構的「女記者」角色，重新審視整理各種新舊視角，希望能創作出一部反映當年台灣轉型期的歷史電影，讓大眾更認識自己的家園。

▲《世紀血案》夏騰宏（左）飾演林義雄，但卻沒見過本人，右為寇世勳。（圖／記者周宸亘攝）

【聲明全文】

針對近日各界對於電影《世紀血案》改編題材之討論與關注，本劇組及製作單位（以下簡稱本公司）， 虛心接受所有建議。為回應大眾關切，特此聲明如下：

《世紀血案》一片日前舉辦殺青酒會，主要演員與媒體見面聊聊拍片花絮。雖然離正式上片還有很長一段時間，但在台灣《林家血案》是許多人心中的重要歷史懸案，即便已經過去45年，關於本片的相關討論與報導，引發各種疑慮。對此我們完全理解，也對因此產生的困擾致歉。此外我們本也應該有更好的準備，來面對外界的問題。在此我們也一併致歉。

林義雄先生是受國人尊重的黨外運動前輩，其家中發生如此不幸事故，舉國哀悼。我們絕無不敬之意，未能在第一時間登門請教，未來也將以尊重為前提，主動說明、並虛心聆聽任何可能的意見與指教。

《血案》的背後到底有何陰謀，歷次政府重啟調查，均沒有任何突破，但隨著時空推移，許多當事人都陸續出書，回憶當年情景。因此給了本片大量新的資訊，以虛構的「女記者」去重新審視整理各種新舊視角。

演員之職責在於專業表演，對於本公司在工作執行過程中的疏失及溝通不周，導致演員進而遭受輿論波及、造成社會大眾疑慮，本公司在此鄭重致歉，並會負起應有的責任。

本片唯一的初衷是我們做台灣電影工作者，希望創作出一部反映當年台灣處於轉型期的一段歷史，讓社會大眾更認識自己的家園。

▲電影《世紀血案》聲明稿。（圖／製作公司提供）