八點檔頻傳意外！陳珮騏買10年「毀容險」保命　拒拍公主抱：我靠臉吃飯

記者蕭采薇／台北報導

近期民視八點檔《豆腐媽媽》發生嚴重工安意外，替身演員墜樓重傷，引發演藝圈對拍攝安全的強烈關注。三立八點檔《百味人生》7日舉辦粉絲見面會，謝承均、陳珮騏、江國賓、劉書宏、林萱瑜、邱子芯、陳謙文等主要演員出席等一眾主演現身，話題全圍繞在「保命」上。

▲《百味人生》舉辦粉絲見面會，現場超過3000人到場。（圖／記者林敬旻攝）



有話直說的陳珮騏坦言，雖然劇組有保險，但她早在10年前就自掏腰包加買「毀容險」，更曾當場拒絕男主角謝承均的「公主抱」，直言：「演員要盡力，但不是要逞強，我們不是特技演員。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

靠臉吃飯！買10年「毀容險」備戰

陳珮騏過去當過模特兒，見過前輩為了美腿投保，轉戰戲劇圈後，她深知「臉」就是演員的命脈。她透露：「我當演員是靠臉吃飯，萬一摔傷有大片傷痕，我是需要錢做醫美手術的。」因此她早在10年前就未雨綢繆，私下加買了高額的醫療險與意外險，也就是俗稱的「毀容險」。

▲《百味人生》（左起）陳謙文、林萱瑜、陳珮騏、江國賓、謝承均、邱子芯、劉書宏，現身《百味人生》粉絲見面會。（圖／記者林敬旻攝）

她感嘆地說，拍戲時間長、變數多，雖然劇組有保險，但自己加保比較安心，「保額買高一點，雖然死亡賠償不多，但至少夠家人幫我們辦後事。」這番話雖然聽似豁達，卻也道盡了八點檔演員在高壓環境下工作的辛酸與危機感。

拒絕謝承均公主抱 「沒力就別拍」

八點檔拍攝節奏快，往往沒有時間像拍電影那樣先上課受訓，很多時候都是「土法煉鋼」。陳珮騏回憶，先前拍攝一場被謝承均「公主抱」的戲碼，雖然聽起來浪漫，其實隱藏極高風險。當時她察覺謝承均體力已經透支，立刻喊卡。

▲《百味人生》邱子芯、劉書宏玩遊戲。（圖／記者林敬旻攝）

「我說這是最後一顆，因為仔仔（謝承均）已經沒力了，再拍我不要。」陳珮騏嚴肅解釋，過去曾發生過男演員沒力氣，導致女演員摔落在地造成骨盆嚴重受傷的案例。她當下堅持拒拍，「你可以說我不配合、不敬業，但我要保護自己。」

不再拿命拚！喊話年輕演員：別逞強

從年輕時的聽命行事，到現在學會判斷風險，陳珮騏語重心長地提醒年輕演員：「演員要盡力，但絕對不是逞強。」她認為在確保安全的前提下演出才是專業，不要因為怕得罪人而拿命去拚，「我們是演員，不是特技演員。」一番霸氣發言，也讓現場粉絲與後輩演員上了寶貴的一課。

▲陳珮騏坦言早在10年前，就自掏腰包加買「毀容險」。（圖／三立提供）