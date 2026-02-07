日巨胸主播搭電車慘遭重壓！淚曝通勤亂象…網怒惡行：根本性騷擾

記者陳芊秀／綜合報導

日本美女主播中川安奈過去是NHK人氣主播之一，因擁有傲人上圍，被封為主播界的「峰不二子」，曾發生PO辣照「巨胸放桌上」被電視台警告，去年（2025）3月底離職轉為自由身後，持續活躍於寫真與綜藝圈。她近日透過社群平台分享自己在擠滿人的電車中的不愉快經驗，引發大批網友共鳴。

▲中川安奈曝日本通勤亂象。（圖／翻攝自X）

中川安奈表示，有些人在電車擁擠但仍能自行站立的情況下，卻刻意將全身重量壓在他人身上，「就像把人當成靠背一樣」，讓她直呼「真的受不了」。貼文最後還加上兩個哭泣表情符號，流露出情緒不佳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中川安奈淚曝在擠滿人電車中，被人當成靠背重壓。（圖／翻攝自X）



貼文曝光後，網友紛紛留言表示感同身受，對「在滿是人的電車中被人整個重量壓過來」，表示強烈共鳴與不滿。有人直言這種情況「真的很常見」，形容對方往往一邊把身體當靠背壓過來，一邊若無其事地低頭滑手機，讓人更火大；也有人分享自己的應對方式，例如趁對方身體一移開就立刻換位置，避免繼續被壓。部分網友更直接點出「幾乎都是背大背包的人」、「甚至有人坐在行李箱上」，認為這已經是長期存在的通勤亂象。

同時，也有不少網友直指，這樣的行為已構成性騷擾，呼籲受害者提高警覺，「那根本就是痴漢（色狼）行為」、「看起來就是故意的」。中川安奈的發文，讓日本通勤族在擠爆電車中所面臨不當行為，引發大眾關注與討論。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

拒絕性騷擾，請撥打110、113。

⠀⠀