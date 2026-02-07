沒保險恐罰10倍！民視急滅火「願負全責」　勞動部出手：違規就公布

記者蕭采薇／台北報導

民視八點檔《豆腐媽媽》發生嚴重工安意外，蘇姓替身演員高處墜落重傷，家屬痛訴劇組「沒幫忙保險」，引發輿論譁然。對此，民視7日發出最新聲明，強調將與製作單位共同負起責任，並「虛心接受指正、深自檢討」。勞動部也祭出重話，若查證屬實未幫員工投保，最高將處以應繳保險費10倍罰鍰，並公布違規名單。

▲《豆腐媽媽》蘇姓替身。（圖／家屬提供）



民視認了疏失：虛心接受指正、深自檢討

針對外界質疑與勞檢處的調查，民視在聲明中態度放軟，明確表示：「民視和製作單位會共同負起應負責任，並虛心接受所有指正，深自檢討。」

民視承諾，未來將依照桃園市勞動檢查處的指導積極改進，並強調公司一向重視工作安全，未來會更嚴格遵循「影視業職業災害預防指引」，加強對製作單位的管理與把關，確保拍攝環境安全，避免憾事重演。

勞動部警告：沒保勞保最高罰10倍

這起意外燒出影視圈「假承攬、真僱傭」以及未投保的陋習。勞動部指出，若替身演員是受僱於登記有案或設有稅籍的單位（如製作公司），且該單位僱用員工達5人以上，雇主卻未依法申報勞保，將面臨重罰。

▲《豆腐媽媽》替身出意外。（圖／翻攝自Threads）

勞動部表示，違法者勞保局可核處「勞保應繳保險費4倍罰鍰」、「就業保險應繳保險費10倍罰鍰」，以及「災保2萬元至10萬元罰鍰」，且會直接對外公布違規情形，絕不寬貸。

一年勞檢100場 緊盯高風險拍攝

為了遏止類似職災，勞動部強調，早在111年就與台北市電影戲劇業職業工會合作訂定「影視業職業災害預防指引」。勞動部已要求各勞動檢查機構，需透過地方協拍單位掌握外景拍攝期程，針對高風險作業實施專案檢查，目標「每年至少檢查100場次」，強制業者落實風險評估與安全防護。