1年前淪緬甸豬仔今奪大獎！王星露臉微博之夜　最強女友婚事清醒

大陸男星王星去年（2025）1月前往泰國試鏡，沒想到落地後隨即在泰緬邊境失聯，遭綁架到緬甸，淪為豬仔，所幸在女友嘉嘉（康嘉）的努力下成功獲救。事件相隔1年，他與女友日前受邀出席微博之夜，並獲得「微博年度影響力事件」獎。

從驚魂未定到滿面笑容領獎

頒獎典禮現場，王星身著一套剪裁精緻的黑色中式禮服，胸前飾有華麗的金色刺繡，顯得氣色紅潤且神采奕奕。他手持獎座與花束，笑容滿面，在麥克風前侃侃而談，分享重獲新生後的體悟。

身旁的康嘉則展現出幹練與優雅兼具的氣質，她身穿淡粉色系的高領蝴蝶結襯衫，搭配白色毛呢短裙，雙手穩握獎座，目光堅定而溫柔地注視著前方。兩人站在一起的畫面，不僅是情感的見證，更傳遞出一股經歷風暴後的平靜力量。

康嘉教科書式營救男友

王星當時意外淪為緬甸電信詐騙園區的「豬仔」，女友康嘉在危急時刻展現了驚人的冷靜。康嘉憑藉心理學專業背景，冷靜分析局勢並對外求助，除了多位知名藝人為其發聲更吸引各界關注，她透過社群平台發布多國語言的求助訊息，成功引起中、泰、緬三國官方與民間的高度重視。最終在她的積極奔走下，成功協調使館與警方，僅花費9天時間便將男友王星平安救出。

外界催婚康嘉理性表態

康嘉成功救王星後，兩人雙雙成為名人。她曾接受陸媒《南方都市報》專訪中表示，「（救王星）這事我覺得在當下就足夠了，它是我人生中一個重大節點，但不是說結婚是你的ending。」

