ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《芙莉蓮》Netflix翻譯大亂！九把刀怒譙
「有毒伴侶」常出現的3種特徵
1年前淪緬甸豬仔...男星今奪大獎
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林義雄 李千娜 寇世勳 簡嫚書 楊小黎 夏騰宏 克里斯蒂娜 李雅英

知名製作人劉淞山心臟動脈剝離病逝　享壽72歲外甥女曹蘭回應了

記者葉文正／台北報導

女星曹蘭的舅舅、知名電視製作人劉淞山（演藝界人稱三哥），前3天從大陸返台，但不到24小時，因心臟動脈突然剝離，不幸過世，享壽72歲，靈堂設於桃園的芸祥會館，曹蘭與媽媽劉海燕也到靈堂幫忙，好友陳凱倫也出席致哀，告別式將於2月21日（大年初五）上午9點半於桃園殯儀館舉行公祭。

▲知名製作人劉淞山因病離世 。（圖／翻攝陳凱倫臉書）

▲知名製作人劉淞山因病離世 。（圖／翻攝陳凱倫臉書）

對於舅舅病逝，曹蘭僅低調叮嚀大家：「最近天氣寒冷，家裡有長輩及心臟有疾病的人，要多多注意。」陳凱倫也表示：「「淞哥，謝謝您，在去年11月中返回鄭州前，特別去買了我的新書，我們說好，農曆年前回來，我再親筆簽一本送您。沒想到，這一簽，成了道別，願您在另一個世界平安自在。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲知名製作人劉淞山因病離世 。（圖／翻攝陳凱倫臉書）

▲陳凱倫探視遺孀三嫂 。（圖／翻攝陳凱倫臉書）

劉淞山老婆（三嫂）跟陳凱倫說，他是2月4日回台灣的，當天和老婆有聊不完的天，也一起做飯，沒想到傍晚那一刻，突然臉色發黑、胸口不適，家人緊急送醫，回台不到24小時就安然離世。

三嫂也提到：「還好有送醫，多撐了一點時間，讓我們母女可以跟他說說話，也讓他知道情況真的很嚴重，最後接受不開刀，順其自然地走。」當時劉淞山緊急送到桃園醫院，三嫂坦白告訴他：「病得很嚴重，可能不開刀了，希望你不要怪我。」他只是點了點頭，他很清楚，也很平靜離去。

劉淞山曾對老婆說過一句話：「你為這個家付出太辛苦了，我希望以後能好好照顧你。」他生前曾和家人說過：「若家中有人先離開，不要再急救，就順勢走就好。」能這樣清楚地交代過，也是一種對彼此的體貼。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

曹蘭

推薦閱讀

改編「林宅血案」沒通知家屬？李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血　網灌爆急刪文

改編「林宅血案」沒通知家屬？李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血　網灌爆急刪文

17小時前

快訊／《世紀血案》楊小黎千字文道歉：若知情當事人未授權會拒演

快訊／《世紀血案》楊小黎千字文道歉：若知情當事人未授權會拒演

4小時前

快訊／李千娜《世紀血案》「態度輕率」認錯致歉！　片酬全捐慈林基金會

快訊／李千娜《世紀血案》「態度輕率」認錯致歉！　片酬全捐慈林基金會

2小時前

快訊／簡嫚書：身為演員被欺騙！　致歉還原接演《世紀血案》過程

快訊／簡嫚書：身為演員被欺騙！　致歉還原接演《世紀血案》過程

3小時前

震驚時尚圈！國際名模「陳屍家中」得年21歲　剛搬新家唸書⋯死因曝光

震驚時尚圈！國際名模「陳屍家中」得年21歲　剛搬新家唸書⋯死因曝光

17小時前

最美天王嫂現蹤！59歲朱麗倩「野生捕獲照」瘋傳…肩上20萬香奈兒

最美天王嫂現蹤！59歲朱麗倩「野生捕獲照」瘋傳…肩上20萬香奈兒

9小時前

李雅英捐款兒福聯盟挨轟「亂捐」　公司道歉：不要誤解其真心

李雅英捐款兒福聯盟挨轟「亂捐」　公司道歉：不要誤解其真心

2/6 16:15

比周杰倫還難買！鄧紫棋大巨蛋「12萬張票30秒就沒了」光速宣布加場

比周杰倫還難買！鄧紫棋大巨蛋「12萬張票30秒就沒了」光速宣布加場

2小時前

李雅英捐29萬遭出征…兒福聯盟發聲！　公開財務數據澄清

李雅英捐29萬遭出征…兒福聯盟發聲！　公開財務數據澄清

17小時前

男星深夜聲援《豆腐媽媽》重傷替身！怒轟劇組：後續態度令人吐血

男星深夜聲援《豆腐媽媽》重傷替身！怒轟劇組：後續態度令人吐血

8小時前

曾馨瑩、蔡依珊貴婦趴！5萬CHANEL帽低調奢華…徐若瑄、林心如全到

曾馨瑩、蔡依珊貴婦趴！5萬CHANEL帽低調奢華…徐若瑄、林心如全到

6小時前

認了沒通知林義雄！《世紀血案》劇組道歉　心疼演員遭炎上：是我們疏失

認了沒通知林義雄！《世紀血案》劇組道歉　心疼演員遭炎上：是我們疏失

1小時前

熱門影音

《豆腐媽媽》替身墜樓頭部重創　未婚妻控「沒得到一句對不起」

《豆腐媽媽》替身墜樓頭部重創　未婚妻控「沒得到一句對不起」
李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上

李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上
微博之夜／章若楠、古力娜扎當眾慘跌　王安宇在旁一直護著她

微博之夜／章若楠、古力娜扎當眾慘跌　王安宇在旁一直護著她
AV女神河北彩伽偶遇阿基師　他羞喊：我呆住了XD

AV女神河北彩伽偶遇阿基師　他羞喊：我呆住了XD
陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭賣斷！　點名眾星友「持續金援8年」

陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭賣斷！　點名眾星友「持續金援8年」
邱澤「好棒喔」愛的鼓勵　許瑋甯笑：對我說嗎

邱澤「好棒喔」愛的鼓勵　許瑋甯笑：對我說嗎
許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」

許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」
大S離世前親吐：我想回家　赴機場車內心臟驟停

大S離世前親吐：我想回家　赴機場車內心臟驟停
為什麼在101頂端放手？　霍諾德笑：耍帥嘛

為什麼在101頂端放手？　霍諾德笑：耍帥嘛
具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」
吳宗憲不留遺產給兒　虧鹿希派「什麼咖」

吳宗憲不留遺產給兒　虧鹿希派「什麼咖」
言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄

言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄
《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

李泳知高雄音樂節

李泳知高雄音樂節

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年59歲

袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年59歲

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

看更多

【根本賺爛】天冷喝雞湯竟撈出海馬！內行讚：這超補

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前52

黃河爆《世紀血案》劇組稱「家屬拒訪」　怒斬宣傳道歉：無意傷害

10分鐘前0

八點檔意外頻傳！謝承均遭踢「眼角爆血」縫4針　醫警告：差點失明

17分鐘前0

23歲鮮肉男歌手獲邀和周杰倫吃飯！　曝天王私下真面目

27分鐘前0

曾莞婷玩遊戲超雷　楊銘威猛喊想打她

42分鐘前0

八點檔頻傳意外！陳珮騏買10年「毀容險」保命　拒拍公主抱：我靠臉吃飯

1小時前1118

認了沒通知林義雄！《世紀血案》劇組道歉　心疼演員遭炎上：是我們疏失

1小時前0

日巨胸主播搭電車慘遭重壓！淚曝通勤亂象…網怒惡行：根本性騷擾

1小時前1

沒保險恐罰10倍！民視急滅火「願負全責」　勞動部出手：違規就公布

1小時前0

1年前淪緬甸豬仔今奪大獎！王星露臉微博之夜　最強女友婚事清醒

2小時前40

知名製作人劉淞山心臟動脈剝離病逝　享壽72歲外甥女曹蘭回應了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血
    17小時前5850
  2. 快訊／《世紀血案》楊小黎千字文道歉！
    4小時前2222
  3. 快訊／李千娜《世紀血案》認錯致歉！
    2小時前4630
  4. 快訊／簡嫚書致歉還原接演《世紀血案》過程
    3小時前4416
  5. 國際名模「陳屍家中」得年21歲
    17小時前169
  6. 最美天王嫂現蹤！59歲朱麗倩「野生捕獲照」瘋傳
    9小時前1411
  7. 李雅英捐款兒福聯盟挨轟「亂捐」公司道歉
    2/6 16:153633
  8. 鄧紫棋大巨蛋「12萬張票30秒就沒了」光速宣布加場
    2小時前127
  9. 李雅英捐29萬遭出征　兒福聯盟公開財務數據澄清
    17小時前2215
  10. 男星深夜聲援《豆腐媽媽》重傷替身！怒轟劇組令人吐血
    8小時前208
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合