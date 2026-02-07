知名製作人劉淞山心臟動脈剝離病逝　享壽72歲外甥女曹蘭回應了

記者葉文正／台北報導

女星曹蘭的舅舅、知名電視製作人劉淞山（演藝界人稱三哥），前3天從大陸返台，但不到24小時，因心臟動脈突然剝離，不幸過世，享壽72歲，靈堂設於桃園的芸祥會館，曹蘭與媽媽劉海燕也到靈堂幫忙，好友陳凱倫也出席致哀，告別式將於2月21日（大年初五）上午9點半於桃園殯儀館舉行公祭。

▲知名製作人劉淞山因病離世 。（圖／翻攝陳凱倫臉書）

對於舅舅病逝，曹蘭僅低調叮嚀大家：「最近天氣寒冷，家裡有長輩及心臟有疾病的人，要多多注意。」陳凱倫也表示：「「淞哥，謝謝您，在去年11月中返回鄭州前，特別去買了我的新書，我們說好，農曆年前回來，我再親筆簽一本送您。沒想到，這一簽，成了道別，願您在另一個世界平安自在。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳凱倫探視遺孀三嫂 。（圖／翻攝陳凱倫臉書）

劉淞山老婆（三嫂）跟陳凱倫說，他是2月4日回台灣的，當天和老婆有聊不完的天，也一起做飯，沒想到傍晚那一刻，突然臉色發黑、胸口不適，家人緊急送醫，回台不到24小時就安然離世。

三嫂也提到：「還好有送醫，多撐了一點時間，讓我們母女可以跟他說說話，也讓他知道情況真的很嚴重，最後接受不開刀，順其自然地走。」當時劉淞山緊急送到桃園醫院，三嫂坦白告訴他：「病得很嚴重，可能不開刀了，希望你不要怪我。」他只是點了點頭，他很清楚，也很平靜離去。

劉淞山曾對老婆說過一句話：「你為這個家付出太辛苦了，我希望以後能好好照顧你。」他生前曾和家人說過：「若家中有人先離開，不要再急救，就順勢走就好。」能這樣清楚地交代過，也是一種對彼此的體貼。