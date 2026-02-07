手滑按讚「Jennie性感熱舞影片」秒收回　GD萌答：我很常失誤～

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天王GD（G-DRAGON）自回歸後，積極與粉絲互動，也經常現身網路按讚，他過去曾數度「失誤」按讚，日前就被粉絲發現手滑按讚緋聞女友Jennie在金唱片演出的片段，但沒多久就收回自己的讚，被虧「又手滑了」。他近日與好友李洙赫出演隊友大聲的節目《家大聲》，重提手滑一事，自嘲：「確實很常手滑（失誤按讚），因為我的手很大。」

▲大聲正面問GD「按讚的基準是什麼」。（圖／翻攝自YouTube）



GD與李洙赫近日出演隊友大聲的節目《家大聲》，被隊友大聲問及「按讚的基準」，他正面回應「沒有任何基準」，起初只是因為回歸宣傳而關注相關的貼文，卻發現粉絲的「創意」都很棒，只是想回覆歌迷的心意，「謝謝為我應援而按讚，但每當我按一次讚，粉絲都會覺得很驚喜『哇嗚，GD按我讚了』，粉絲就會更努力地製作應援。」

▲GD太常按讚也常手滑，被李洙赫虧「有失誤過」。（圖／翻攝自YouTube）



沒有任何按讚的基準，GD都是一陣子、一陣子就會上網搜尋關於自己的文章，「在那段（上網）期間，我就會非常努力地按讚，按到我的指紋都按沒了！」他可愛地展現自己努力的成果，手指紋路幾乎消失。

▲▼GD表示「我手很大確實常失誤」。（圖／翻攝自YouTube）



正是因為GD瘋狂按讚，也因此失誤非常多次，李洙赫毒舌虧他：「如果沒有被按到讚的人會難過，所以他就一直按讚，然後就手滑失誤了！」他也大方承認：「我確實很常手滑（失誤按讚），因為我的手很大。」

事實上，GD就在1月時也曾發生手滑事件，他被發現按讚緋聞女友Jennie在金唱片演出的片段，但沒多久就收回自己的讚，這次透過節目正面回應自己的「失誤」，使得粉絲笑虧「龍哥太可愛」、「其實龍哥都有發現自己手滑」。