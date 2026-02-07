才點名李雅英別亂捐！　郁方槓上兒福聯盟…火大嗆「離開我的FB」

記者陳芊秀／綜合報導

韓籍啦啦隊女神李雅英捐款新台幣29萬元給兒福聯盟，未料被輿論「出征」，長期關注公益的女星郁方都氣憤表示「不要亂捐錢」。在李雅英經紀公司致歉後，兒福聯盟於昨（6）日正式做出回應，並主動前往郁方粉專留言澄清，不過郁方仍冷冷回敬。

▲郁方槓上兒福聯盟。（圖／記者周宸亘攝）

兒盟澄清「數據已更新」

兒福聯盟面對外界質疑「只收錢不辦事」及財務不透明等指控，昨日在郁方的臉書粉專下方留言，感謝其對「剴剴案」的關心，並澄清目前流傳的負面數據多為2019年前的資料。兒福聯盟強調，近5年已進行大規模的服務轉型與財務調整，2019年支出為4.19億元（收支比46%），但到了2024年，預計支出將達到6.69億元，收支比提升至146%，強調已全力將資源投入社會需求，也服務了更多孩子，所有財務資訊皆經會計師簽證，並公開於官網及自律聯盟網站，邀請大眾持續關注。

郁方不買單冷回應

針對兒福聯盟的「澄清留言」，身為該粉絲專頁作者的郁方僅簡短而有力地回覆：「離開我的FB」。她的回應超過上百位網友按讚支持，加上兒福聯盟的留言仍持續引來捐款抵制，顯示出即便搬出亮眼的財務數據，大眾對於該團體在「剴剴案」後的社會信任度仍處於冰點。

▲郁方回兒福聯盟：「離開我的FB。」（圖／翻攝自臉書）