差1公分就下半身癱瘓！張雁名憶《新兵》墜樓意外：聽見脊椎斷裂聲

民視八點檔《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚日前在拍攝過程中發生墜落意外，引發外界高度關注，也再度掀起對影視拍攝安全與第一線工作人員處境的討論。對此，演藝圈陸續有藝人發聲力挺替身與幕後人員的安全權益，男星張雁名6日也透過社群平台發文，分享自己15年前曾歷經的重大拍攝意外，字字令人心驚。

張雁名也曾在拍攝期間從7層樓高處摔下。



回憶15年前墜樓意外 差一公分恐終身癱瘓



張雁名表示，自己在看到替身演員重摔的新聞後「一直到現在都無法入眠」，也因此回想起當年拍戲時，15年前拍攝《新兵日記－特戰英雄》時，曾因動作戲失誤，從7層樓高墜落，當下只聽見「彷彿脊椎斷裂的聲音」，再次醒來時已躺在醫院病床上，父母也連夜從台北趕到屏東探視。醫師當時直言「只差一公分就會傷到神經、下半身可能癱瘓」，所幸撿回一命，至今回想仍心有餘悸，也感謝老天讓自己能活下來。

張雁名分享當時的照片。



漫長復健撐過低潮 一度認為演員路就此結束

然而，真正艱難的，是後續漫長的復健期。張雁名透露，因為脊椎重創，當時幾乎連大小便都需要他人攙扶，只能長期服用止痛藥對抗劇烈疼痛：「每個深夜躺在病床上看著天花板，都深深覺得演員這條路應該就這樣沒了吧。」所幸經過長時間復健，身體逐漸恢復，但至今仍因舊傷偶爾疼痛，無法完全痊癒。

張雁名的貼文引發大量網友留言關心。有人表示：「我也記得當時的新聞，哥能走到現在真的很棒。」他則回應：「花了很長時間復健。」針對事故原因，他也親自說明，當時拍攝時「換了不是平常訓練用的繩索跳」，下降速度過快，來不及反應；至於安全措施，他坦言雖然有設置軟墊，但「墊子太薄，有先摔到軟墊，才又撞擊到水泥地」。

感嘆替身演員處境 呼籲拍攝現場更重視安全

談到替身演員長期承擔高風險、卻往往不被看見的辛苦處境，張雁名也深表認同。對於網友感嘆「替身演員真的賺得很辛苦」，他僅簡短回應「真的」，卻道盡無奈，甚至有自稱曾在事故現場的人士留言，他也感嘆回應：「好黑暗的記憶唉唉唉。」

貼文最後，張雁名誠心為此次受傷的替身演員祈福，希望對方一切平安、早日與家人團聚，同時也再次呼籲業界，未來在拍攝高風險動作戲時，務必加強防護與安全措施，「不要再讓憾事發生了」。

【張雁名臉書全文】

今天看到那則替身演員重摔的新聞，讓我一直到現在都無法入眠，不禁讓我又回想起15年前那場重大意外

15年前在拍攝新兵日記特戰英雄時，從七層樓高墜落，當時我只聽到彷彿脊椎斷裂的聲音，接著醒來就在醫院了，父母更是連夜從台北趕下屏東，當時醫生也說差一公分傷到神經就下半身癱瘓了，真的感謝老天爺讓我撿回一命

接著復健之路更是漫長，因為傷到脊椎，所以幾乎大小便都得需要人攙扶，也只能不停的吃止痛藥緩解劇烈疼痛，每個深夜躺在病床上看著天花板，都深深覺得演員這條路應該就這樣沒了吧

好在後來恢復的還算順利，只是至今多少因為有舊傷還是偶爾會疼痛，無法痊癒了，所以今天看到這則新聞真的特別有感觸

希望這位替身演員一切平安，早日與家人團聚，更希望未來再拍這些危險動作戲時，真的大家都能更注意防護措施與安全，不要再讓憾事發生了