Threads Line FB IG

《芙莉蓮》Netflix翻譯大亂！九把刀怒譙
「有毒伴侶」常出現的3種特徵
1年前淪緬甸豬仔...男星今奪大獎
差1公分就下半身癱瘓！張雁名憶《新兵》墜樓意外：聽見脊椎斷裂聲

記者張筱涵／綜合報導

民視八點檔《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚日前在拍攝過程中發生墜落意外，引發外界高度關注，也再度掀起對影視拍攝安全與第一線工作人員處境的討論。對此，演藝圈陸續有藝人發聲力挺替身與幕後人員的安全權益，男星張雁名6日也透過社群平台發文，分享自己15年前曾歷經的重大拍攝意外，字字令人心驚。

▲▼張雁名Enson。（圖／翻攝自FACEBOOK／張雁名Enson）

▲張雁名也曾在拍攝期間從7層樓高處摔下。（圖／翻攝自FACEBOOK／張雁名Enson）

回憶15年前墜樓意外　差一公分恐終身癱瘓

張雁名表示，自己在看到替身演員重摔的新聞後「一直到現在都無法入眠」，也因此回想起當年拍戲時，15年前拍攝《新兵日記－特戰英雄》時，曾因動作戲失誤，從7層樓高墜落，當下只聽見「彷彿脊椎斷裂的聲音」，再次醒來時已躺在醫院病床上，父母也連夜從台北趕到屏東探視。醫師當時直言「只差一公分就會傷到神經、下半身可能癱瘓」，所幸撿回一命，至今回想仍心有餘悸，也感謝老天讓自己能活下來。

▲▼張雁名Enson。（圖／翻攝自FACEBOOK／張雁名Enson）

▲張雁名分享當時的照片。（圖／翻攝自FACEBOOK／張雁名Enson）

漫長復健撐過低潮　一度認為演員路就此結束

然而，真正艱難的，是後續漫長的復健期。張雁名透露，因為脊椎重創，當時幾乎連大小便都需要他人攙扶，只能長期服用止痛藥對抗劇烈疼痛：「每個深夜躺在病床上看著天花板，都深深覺得演員這條路應該就這樣沒了吧。」所幸經過長時間復健，身體逐漸恢復，但至今仍因舊傷偶爾疼痛，無法完全痊癒。

張雁名的貼文引發大量網友留言關心。有人表示：「我也記得當時的新聞，哥能走到現在真的很棒。」他則回應：「花了很長時間復健。」針對事故原因，他也親自說明，當時拍攝時「換了不是平常訓練用的繩索跳」，下降速度過快，來不及反應；至於安全措施，他坦言雖然有設置軟墊，但「墊子太薄，有先摔到軟墊，才又撞擊到水泥地」。

感嘆替身演員處境　呼籲拍攝現場更重視安全

談到替身演員長期承擔高風險、卻往往不被看見的辛苦處境，張雁名也深表認同。對於網友感嘆「替身演員真的賺得很辛苦」，他僅簡短回應「真的」，卻道盡無奈，甚至有自稱曾在事故現場的人士留言，他也感嘆回應：「好黑暗的記憶唉唉唉。」

貼文最後，張雁名誠心為此次受傷的替身演員祈福，希望對方一切平安、早日與家人團聚，同時也再次呼籲業界，未來在拍攝高風險動作戲時，務必加強防護與安全措施，「不要再讓憾事發生了」。

【張雁名臉書全文】

今天看到那則替身演員重摔的新聞，讓我一直到現在都無法入眠，不禁讓我又回想起15年前那場重大意外
15年前在拍攝新兵日記特戰英雄時，從七層樓高墜落，當時我只聽到彷彿脊椎斷裂的聲音，接著醒來就在醫院了，父母更是連夜從台北趕下屏東，當時醫生也說差一公分傷到神經就下半身癱瘓了，真的感謝老天爺讓我撿回一命
接著復健之路更是漫長，因為傷到脊椎，所以幾乎大小便都得需要人攙扶，也只能不停的吃止痛藥緩解劇烈疼痛，每個深夜躺在病床上看著天花板，都深深覺得演員這條路應該就這樣沒了吧
好在後來恢復的還算順利，只是至今多少因為有舊傷還是偶爾會疼痛，無法痊癒了，所以今天看到這則新聞真的特別有感觸
希望這位替身演員一切平安，早日與家人團聚，更希望未來再拍這些危險動作戲時，真的大家都能更注意防護措施與安全，不要再讓憾事發生了

剛剛
剛剛
7分鐘前52

黃河爆《世紀血案》劇組稱「家屬拒訪」　怒斬宣傳道歉：無意傷害

9分鐘前0

八點檔意外頻傳！謝承均遭踢「眼角爆血」縫4針　醫警告：差點失明

16分鐘前0

23歲鮮肉男歌手獲邀和周杰倫吃飯！　曝天王私下真面目

26分鐘前0

曾莞婷玩遊戲超雷　楊銘威猛喊想打她

41分鐘前0

八點檔頻傳意外！陳珮騏買10年「毀容險」保命　拒拍公主抱：我靠臉吃飯

1小時前1118

認了沒通知林義雄！《世紀血案》劇組道歉　心疼演員遭炎上：是我們疏失

1小時前0

日巨胸主播搭電車慘遭重壓！淚曝通勤亂象…網怒惡行：根本性騷擾

1小時前1

沒保險恐罰10倍！民視急滅火「願負全責」　勞動部出手：違規就公布

1小時前0

1年前淪緬甸豬仔今奪大獎！王星露臉微博之夜　最強女友婚事清醒

2小時前40

知名製作人劉淞山心臟動脈剝離病逝　享壽72歲外甥女曹蘭回應了

