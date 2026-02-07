快訊／李千娜《世紀血案》「態度輕率」認錯致歉！ 片酬全捐慈林基金會
記者張筱涵／綜合報導
電影《世紀血案》因改編台灣重大歷史案件「林宅血案」，卻遭質疑未取得當事人林義雄及其家屬同意即進行拍攝，在尚未上映前便引發社會強烈反彈。繼簡嫚書公開致歉後，李千娜也於今（7日）透過社群平台發表長文聲明，正面回應爭議，並向林義雄本人、家屬及社會大眾致歉，同時宣布將全數片酬捐出。
▲參演《世紀血案》的三位演員楊小黎、李千娜、簡嫚書今皆發聲名致歉。（圖／記者周宸亘攝）
李千娜在貼文一開始即寫道：「針對這次《世紀血案》電影事件，我首先要向林義雄本人、及其家人和朋友道歉，對於我所有的言論和不適當的表達，說對不起。同時也要向所有感到不適、憤怒或受傷的人道歉，我虛心接受所有的建議、批評和指教。」
坦承未盡查證責任 「非常後悔，不斷反省」
針對外界質疑她未能理解事件全貌便參與演出，李千娜坦言自己確實失職，並寫下：「有關於電影內容，在沒有完全了解完整劇本架構的情況下，我只專注於自己是客串的小角色，忽略了整體的脈絡與份量，沒做好演員基本應對整體作品和背後真實事件的判斷，更沒有做好合作事實的釐清。對於以上，我非常後悔，不斷反省。」
她也說明自己接演的緣由，指出製作人郭木盛是過往合作認識的前輩，僅邀請她客串四天，角色為虛構人物：「製作人郭木盛是我因過去拍戲而認識的前輩，邀請我幫忙四天，客串角色。劇中我是個雜貨店老闆娘，最終爲了保護自己的小孩犧牲生命，是個虛構人物。」
「未經當事人同意拍攝，完全預料未及」
李千娜進一步指出，她是在事件爆發後，經多方查證才得知電影未取得授權，對此感到震驚：「更甚者，這幾天經大家查證，才知電影未經林義雄先生本人或家屬同意即進行拍攝，已違反與我司的合約，也是我預料未及。針對沒有清楚查證，我責無旁貸，同時也會針對此合作啟動更明確的調查和後續處理。」
她也再次為自己在記者會上的發言致歉：「此外，關於在電影《世紀血案》記者會上，輕率的態度和錯誤的言論，未顧及當事人、家屬及整體事件帶給社會的傷害，再一次，我致上最大的歉意。」
宣布捐出全數片酬 強調「不是為了換取諒解」
在聲明最後，李千娜宣布將實際行動面對錯誤，決定捐出參與電影的全部酬勞：「我將此次參與《世紀血案》的全數片酬，捐贈給慈林基金會，這並非為了換取諒解或平息爭議，而是希望能表達最基本的歉意。再次對所有被影響的人致上最深的歉意。」
【李千娜聲明全文】
針對這次《世紀血案》電影事件，
我首先要向林義雄本人、及其家人和朋友道歉，
對於我所有的言論和不適當的表達，說對不起。
同時也要向所有感到不適、憤怒或受傷的人道歉，
我虛心接受所有的建議、批評和指教。
對於《世紀血案》製作公司我方已積極溝通，
希望事情能有負責任的處理，
然目前僅獲得草率的回應。
林宅血案這樣極為沉痛的歷史事件，
帶來的社會傷害，不只屬於受害者家屬，
也是整體台灣社會的共同傷痛。
我如今深刻了解，對於整段歷史和悲劇，
只有尊重和敬畏，
因此以個人身份站出來面對。
有關於電影內容，
在沒有完全了解完整劇本架構的情況下，
我只專注於自己是客串的小角色，
忽略了整體的脈絡與份量，
沒做好演員基本應對整體作品和背後真實事件的判斷，更沒有做好合作事實的釐清。
對於以上，我非常後悔，不斷反省。
製作人郭木盛是我因過去拍戲而認識的前輩，
邀請我幫忙四天，客串角色。
劇中我是個雜貨店老闆娘，
最終爲了保護自己的小孩犧牲生命，
是個虛構人物。導演與製作在與我討論時，
表示電影輪廓以「正義」、「希望」的方式重啟事件呈現，沒有講太多。
我因對這個角色共感所以接演，
但忽略了事實本質，
僅以經驗和對人的信任接受邀請，
更甚者，這幾天經大家查證，
才知電影未經林義雄先生本人或家屬同意即進行拍攝，已違反與我司的合約，也是我預料未及。
針對沒有清楚查證，我責無旁貸，
同時也會針對此合作啟動更明確的調查和後續處理。
此外，關於在電影《世紀血案》記者會上，
輕率的態度和錯誤的言論，
未顧及當事人、家屬及整體事件帶給社會的傷害，再一次，我致上最大的歉意。
林宅血案這樣殘酷的悲劇，
臺灣白色恐怖的這段歷史，
無論是誰或用什麼方式，都應嚴肅面對。
長期以來，
我藉由演藝工作傳遞正面能量、推廣台灣文化和傳統價值，不畏過往，
用心經營我的家庭，從未想傷害任何人，
此次造成的傷害已不可逆，我深刻反省，
也明白已經辜負我的專業身分及支持我的朋友，
更耗費了許多社會資源，再次抱歉。
除了檢討和接受所有的批評，
我將此次參與《世紀血案》的全數片酬，
捐贈給慈林基金會，
這並非為了換取諒解或平息爭議，
而是希望能表達最基本的歉意。
再次對所有被影響的人致上最深的歉意
李千娜
