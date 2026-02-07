快訊／簡嫚書：身為演員被欺騙！　致歉還原接演《世紀血案》過程

記者張筱涵／綜合報導

由寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏等人主演的電影《世紀血案》，近日因遭質疑未取得真實案件當事人林義雄及其家屬同意即進行拍攝，在尚未上映前便引發社會高度爭議與抵制聲浪。身為主要演員之一的簡嫚書，今（7日）透過社群平台發出長文聲明，首度正面回應此事，並向受害者家屬與社會大眾致歉。

簡嫚書以黑底圖片發文，開頭就向大眾表達歉意：「因為電影《世紀血案》所引發的一切紛擾，身為演員之一的我，先向真實案件受難者與社會大眾致歉。」

坦言誤判前提接演 「事情完全不是我想的那樣單純」

簡嫚書指出，最初接到邀約時，被告知飾演的是「一位追查真兇的虛構記者角色」，當時她單純以為：「此作品是在當事人同意的前提下，進行發聲。」然而隨著事件曝光，她才意識到自己嚴重誤判情勢：「事情完全不是我想的那樣單純，對於林家案件背後所涉及的更大議題，是超出我身為演員所能想像的。」

她也坦承：「在沒有那麼全面了解林家案件的始末，光憑我讀到的劇本去判斷，誤以為這是一個企圖伸張正義的劇本，便答應接演，我難辭其咎。」

合約曾保證授權 殺青記者會才驚覺異狀

簡嫚書進一步說明，由於電影取材自真人真事，當初與製作方簽約時：「製作方在合約上有保證已取得拍攝本片的合法授權，所以我才接案。」直到2026年2月1日殺青記者會當天，她才首次得知，電影疑似「未聯繫當事人、甚至未取得當事人授權的情況下就進行拍攝」，同時也發現導演、編劇或製作方代表皆未出席記者會。她回憶：「當時這一切突如其來的資訊量，我的心裡產生很多疑惑，但當下只能先應對眼前的記者會。」

自責成「無意間的加害者」：真的非常懊悔與沮喪

針對為何未即時發聲，簡嫚書坦言，事件爆發後，她與經紀團隊及律師反覆檢視合約內容，並確認製作公司確實未取得當事人授權：「身為演員被欺騙接下此案感到憤怒與不安，發現自己無意間竟成了加害人之一。於此同時深感羞愧，當時天真以為可以透過演出這部電影為此案發聲，沒有意識到這個案子不是只有追查真兇而已，還涉及了更多的層面。這幾天非常懊悔與沮喪，自己對於林家案件的了解不夠深，思慮不周而答應接演。」

宣布退出後續工作 盼同業正視真人改編責任

簡嫚書表示，已造成的傷害「是我始料未及的」，也反覆思考自己還能為此事做些什麼。她在文中提出兩點具體行動，「製作方未取得當事人授權，違約在先，我將不再參與該片的任何後續」、「只是道歉無法解決我的內疚，盼望所有熱情投入的影視工作者，特別是演員，不要再有人像我這樣以為只要認真做好演員功課就好，忽略了參與改編真人實事作品時必須考量、深究更多情理法層面的事」。

聲明最後，簡嫚書沉痛表示：「此刻的我真的很難過發生這樣的事情，反覆思考著自己到底做了什麼蠢事。再次對我所傷害到的受難者家屬與社會大眾，致上最深的歉意。」

【簡嫚書聲明全文】

因為電影《世紀血案》所引發的一切紛擾，身為演員之一的我先向真實案件受難者與社會大眾致歉。

最初此案來邀約我出演一位追查真兇的虛構記者角色，身為演員的我當時很單純的認為，此作品是在當事人同意的前提下，進行發聲。然而我現在知道事情完全不是我想的那樣單純，對於林家案件背後所涉及的更大議題，是超出我身為演員所能想像的。

在沒有那麼全面了解林家案件的始末，光憑我讀到的劇本去判斷，誤以為這是一個企圖伸張正義的劇本，便答應接演，我難辭其咎。

由於本片取材自真人實事，當初在與製作方簽約時，製作方在合約上有保證已取得拍攝本片的合法授權，所以我才接案。

然而這一切在2026年2月1日的殺青記者會上，才得知《世紀血案》是疑似未聯繫當事人、甚至未取得當事人授權的情況下就進行拍攝。同時當天才得知導演和編劇或是製作方代表皆不會出席記者會。而後續報導中所謂導演本人的身家背景，也是當時有演員在記者會上提及此事，我才初次得知。當時這一切突如其來的資訊量，我的心裡產生很多疑惑，但當下只能先應對眼前的記者會。

事件發生後我沒有即時發出聲明，是因為這段時間我與經紀團隊協同律師檢視工作合約內容，也確認了製作公司確實未取得事件當事人的授權。身為演員被欺騙接下此案感到憤怒與不安，發現自己無意間竟成了加害人之一。於此同時深感羞愧，當時天真以為可以透過演出這部電影為此案發聲，沒有意識到這個案子不是只有追查真兇而已，還涉及了更多的層面。這幾天非常懊悔與沮喪，自己對於林家案件的了解不夠深，思慮不周而答應接演。

已經造成的傷害是我始料未及，這幾天我也在想，除了反省道歉之外，還有什麼是我可以為此做的實際行動。一、製作方未取得當事人授權，違約在先，我將不再參與該片的任何後續。二、只是道歉無法解決我的內疚，盼望所有熱情投入的影視工作者，特別是演員，不要再有人像我這樣以為只要認真做好演員功課就好，忽略了參與改編真人實事作品時必須考量、深究更多情理法層面的事。

此刻的我真的很難過發生這樣的事情，反覆思考著自己到底做了什麼蠢事。再次對我所傷害到的受難者家屬與社會大眾，致上最深的歉意。

簡嫚書 20260207