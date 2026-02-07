三立尾牙88萬獎金一人獨得　陳勢安美秀集團嗨唱

記者葉文正／台北報導

三立集團於南港展覽館盛大舉辦「馬立全開」集團年度尾牙，現場席開約150桌，規模再創新高，較去年更加盛大熱鬧。活動邀集集團員工、合作夥伴及貴賓齊聚一堂，並有多位藝人到場共襄盛舉，現場總人數近1,800人，氣氛熱烈，一開場就抽出88萬現金，由財務部員工獨得。

▲三立尾牙董事長張榮華(左四)、藍正龍(左三)與總經理高明慧(左五)等。（圖／三立提供）

三立尾牙今年表演陣容同樣星光熠熠，特別邀請徐佳瑩、美秀集團、陳勢安 以及 TRASH 輪番登台演出，接力獻唱多首熱門作品。另外三立新聞主播劉宸希、張珈瑄也與17位同仁共同演出K-POP組曲熱舞。三立集團年度尾牙不僅展現企業凝聚力，也透過精彩表演與豐富節目內容，犒賞全體員工一年來的辛勞付出，在笑聲與掌聲中迎接嶄新一年。

▲張榮華頒發88萬獎金給財務部員工。（圖／三立提供）

三立集團「馬立全開」尾牙由第60屆金鐘獎星光大道主持人夏和熙與木木聯手主持，邀請到超過百位三立合作藝人，並由《請世界吃桌》藍正龍、浩子、陳隨意與《上山吧！台灣隊》雷艾美、阿傑、八弟代表全體三立節目主持人和張榮華董事長等人合影。

▲美秀集團演出。（圖／攝影中心）

明星陣容包括《型男大主廚》曾國城、卓文萱、詹姆士、吳秉承，《上山吧！台灣隊》阿傑、雷艾美、八弟、Max，《阿姐萬歲》苗可麗、陳孟賢，《超級紅人榜》于美人，張齡予、柯大堡、BL劇男星張哲偉、陳峻廷、洪言翔、羅章恩、紀成澔、范麒智、王智騫、李定、洪暐，台八藝人黃少祺、江國賓、謝承均、亮哲、江宏恩、陳珮騏、王振復、陳小菁等。