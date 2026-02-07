快訊／《世紀血案》楊小黎千字文道歉：若知情當事人未授權會拒演

記者陳芊秀／綜合報導

電影《世紀血案》改編自「林宅血案」，但並未獲得當事人林義雄家屬授權，加上一連串失言風波，引發民眾抵制。演員之一楊小黎7日以全黑圖加上千字文道歉，嚴正表示若早知情會直接拒演，同時也為自己的疏忽向大眾致歉。

▲楊小黎日前出席《世紀血案》殺青記者會。（圖／記者周宸亘攝）

殺青後才知未獲家屬同意

楊小黎在聲明中透露，最初洽談時製作方強調希望透過史料呈現歷史，直到殺青記者會後，她主動詢問劇組是否取得家屬同意，才得知答案是「沒有」。她語氣沉重地表示：「我無法認同任何涉及真實歷史傷痛，卻未取得當事人及家屬理解與尊重的創作前提。」

接著楊小黎強調，依照過往影視經驗，理所當然以為前期已妥善溝通，並直言：「若在拍攝前即清楚知道這種狀況，我會直接拒絕出演這個作品。」對她而言，這並非形式問題，而是基本的倫理界線。

楊小黎角色設定為「虛構孕婦」

楊小黎表示，自己在片中飾演一名「完全虛構的孕婦老百姓」，之所以選擇演出，是因為始終認為，身為台灣的一份子，這段歷史不該被遺忘，也不該被輕易抹去，因此帶著敬畏之心投入演出。

與電影本身無關的事情，楊小黎沒有追問，「例如導演的身份我是記者會當天才知道」。對於缺乏潛藏危機的敏感度，她承認是自己的疏失，也藉長文向大眾致歉。

為「記者會笑容」致歉

對於日前記者會上被指責「談論嚴肅議題卻露出笑容」，楊小黎也誠懇致歉。她解釋笑容是與夥伴互動時的習慣，但承認在該場合確實造成不佳觀感；她強調在提到嚴肅話題時，自己始終認真聆聽且未對事件做出評論。

楊小黎感嘆，演員在創作體系中往往處於最被動的位置，不應承擔超出角色職責的指控。這段時間的輿論壓力已嚴重傷害她的身心狀態，她選擇站出來說明，是為了保護身邊的人，也希望大眾能聽見她的立場。



【楊小黎全文】

我是楊小黎

關於《世紀血案》這部作品，這段時間我看見了許多討論、質疑與憤怒，這些聲音我都放在心上，也想誠實地說明我在整個過程中的狀況與立場。忍耐這麼多天沒有說明是我還在想要客觀看更清楚事件的火種，但因為這個狀況已經嚴重傷害到我的身心狀態，還有身邊擔心我的人，我覺得不能拖下去了。

在最初洽談時，我知道是改編林義雄先生的事件，製作方在前期溝通中強調，希望透過史料與不同立場的呈現，讓這段歷史不被遺忘，直到接近進組時，拿到定稿劇本。

由於劇本中幾乎沒有完整的角色脈絡與情緒指令，也沒有安排讀本，拍攝過程中，演員們只能不斷提出自己的理解與想法，確認是否與導演一致，很多時候一顆鏡頭會被要求給出多種不同狀態，有時疑惑也挫折，但在多數情況下就努力依照指令完成拍攝，謹慎地為角色服務。

然而，殺青記者會後，我向劇組詢問，是否已取得當事人或家屬的同意，得到的答案是『沒有』。這個回應讓我感到非常震驚。

在得知這個事實後，我必須誠實地表達：「我無法認同任何涉及真實歷史傷痛，卻未取得當事人及家屬理解與尊重的創作前提。」

依照過往的演出經驗與對影視製作流程的理解，我理所當然地以為，凡是涉及真實歷史事件的作品，在前期皆已妥善處理與當事人及家屬之間的溝通與尊重。

若在拍攝前即清楚知道這種狀況，我會『直接拒絕出演』這個作品，對我而言，這並非形式問題，而是基本的倫理界線。

我也要為自己沒有主動確認這一點道歉，這是我的疏忽，對不起，我很抱歉。

我所扮演的角色是一名『完全虛構的孕婦老百姓』，在故事中陪伴另一位同樣為虛構設定的記者角色，以一個在旁觀察、渺小的視角，走進那個動盪、充滿恐懼與不公的年代。

之所以選擇演出，是因為我始終認為，身為台灣的一份子，這段歷史不該被遺忘，也不該被輕易抹去，因此帶著敬畏之心投入演出。

從開拍到殺青，我專注的只有角色的準備、對劇本事件的理解以及兢兢業業地完成拍攝，其他無關電影本身的事情，我沒有特別追問，也不覺得應該問，例如導演的身份我是記者會當天才知道。缺乏對於潛藏危機的敏感度是我的疏失，我在此致歉。

我在記者會面對媒體時，習慣露出笑容是我的疏失，在跟媒體還有演員夥伴互動時聊到相處的趣事時，不應該笑，造成了不好的觀感，對不起。但在提到嚴肅話題的時候，我很確定我是認真的在聽，沒有笑，回放記者會影片，我謹慎地沒有對事件做出任何的評論，只分享孕婦的角色功課不容易。

我選擇不回應揣測，也不在自己的空間裡為人身攻擊提供舞台，但我有責任為自己說明，也有責任保護身邊愛我的人。

沉默，不代表無感，也不代表不會受傷。

此刻的我，不知道作品最終會以什麼樣的樣貌與觀眾見面，內心充滿不安。演員在創作體系中往往是最被動的位置，不應承擔超出自身角色與責任範圍的指控。

身而為人，我始終提醒自己以善意與自律面對身邊的人事物。若恣意的攻擊摧毀了我對人性本善的信念，我會感到遺憾。

謝謝願意聽我說明的人。

楊小黎 敬上