《芙莉蓮》Netflix翻譯大亂！九把刀怒譙
「有毒伴侶」常出現的3種特徵
1年前淪緬甸豬仔...男星今奪大獎
快訊／《世紀血案》楊小黎千字文道歉：若知情當事人未授權會拒演

記者陳芊秀／綜合報導

電影《世紀血案》改編自「林宅血案」，但並未獲得當事人林義雄家屬授權，加上一連串失言風波，引發民眾抵制。演員之一楊小黎7日以全黑圖加上千字文道歉，嚴正表示若早知情會直接拒演，同時也為自己的疏忽向大眾致歉。

▲▼《世紀血案》殺青記者會-楊小黎。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊小黎日前出席《世紀血案》殺青記者會。（圖／記者周宸亘攝）

殺青後才知未獲家屬同意

楊小黎在聲明中透露，最初洽談時製作方強調希望透過史料呈現歷史，直到殺青記者會後，她主動詢問劇組是否取得家屬同意，才得知答案是「沒有」。她語氣沉重地表示：「我無法認同任何涉及真實歷史傷痛，卻未取得當事人及家屬理解與尊重的創作前提。」

接著楊小黎強調，依照過往影視經驗，理所當然以為前期已妥善溝通，並直言：「若在拍攝前即清楚知道這種狀況，我會直接拒絕出演這個作品。」對她而言，這並非形式問題，而是基本的倫理界線。

楊小黎角色設定為「虛構孕婦」

楊小黎表示，自己在片中飾演一名「完全虛構的孕婦老百姓」，之所以選擇演出，是因為始終認為，身為台灣的一份子，這段歷史不該被遺忘，也不該被輕易抹去，因此帶著敬畏之心投入演出。

與電影本身無關的事情，楊小黎沒有追問，「例如導演的身份我是記者會當天才知道」。對於缺乏潛藏危機的敏感度，她承認是自己的疏失，也藉長文向大眾致歉。

為「記者會笑容」致歉

對於日前記者會上被指責「談論嚴肅議題卻露出笑容」，楊小黎也誠懇致歉。她解釋笑容是與夥伴互動時的習慣，但承認在該場合確實造成不佳觀感；她強調在提到嚴肅話題時，自己始終認真聆聽且未對事件做出評論。

楊小黎感嘆，演員在創作體系中往往處於最被動的位置，不應承擔超出角色職責的指控。這段時間的輿論壓力已嚴重傷害她的身心狀態，她選擇站出來說明，是為了保護身邊的人，也希望大眾能聽見她的立場。

【楊小黎全文】

我是楊小黎
關於《世紀血案》這部作品，這段時間我看見了許多討論、質疑與憤怒，這些聲音我都放在心上，也想誠實地說明我在整個過程中的狀況與立場。忍耐這麼多天沒有說明是我還在想要客觀看更清楚事件的火種，但因為這個狀況已經嚴重傷害到我的身心狀態，還有身邊擔心我的人，我覺得不能拖下去了。
在最初洽談時，我知道是改編林義雄先生的事件，製作方在前期溝通中強調，希望透過史料與不同立場的呈現，讓這段歷史不被遺忘，直到接近進組時，拿到定稿劇本。
由於劇本中幾乎沒有完整的角色脈絡與情緒指令，也沒有安排讀本，拍攝過程中，演員們只能不斷提出自己的理解與想法，確認是否與導演一致，很多時候一顆鏡頭會被要求給出多種不同狀態，有時疑惑也挫折，但在多數情況下就努力依照指令完成拍攝，謹慎地為角色服務。
然而，殺青記者會後，我向劇組詢問，是否已取得當事人或家屬的同意，得到的答案是『沒有』。這個回應讓我感到非常震驚。
在得知這個事實後，我必須誠實地表達：「我無法認同任何涉及真實歷史傷痛，卻未取得當事人及家屬理解與尊重的創作前提。」
依照過往的演出經驗與對影視製作流程的理解，我理所當然地以為，凡是涉及真實歷史事件的作品，在前期皆已妥善處理與當事人及家屬之間的溝通與尊重。
若在拍攝前即清楚知道這種狀況，我會『直接拒絕出演』這個作品，對我而言，這並非形式問題，而是基本的倫理界線。
我也要為自己沒有主動確認這一點道歉，這是我的疏忽，對不起，我很抱歉。
我所扮演的角色是一名『完全虛構的孕婦老百姓』，在故事中陪伴另一位同樣為虛構設定的記者角色，以一個在旁觀察、渺小的視角，走進那個動盪、充滿恐懼與不公的年代。
之所以選擇演出，是因為我始終認為，身為台灣的一份子，這段歷史不該被遺忘，也不該被輕易抹去，因此帶著敬畏之心投入演出。
從開拍到殺青，我專注的只有角色的準備、對劇本事件的理解以及兢兢業業地完成拍攝，其他無關電影本身的事情，我沒有特別追問，也不覺得應該問，例如導演的身份我是記者會當天才知道。缺乏對於潛藏危機的敏感度是我的疏失，我在此致歉。
我在記者會面對媒體時，習慣露出笑容是我的疏失，在跟媒體還有演員夥伴互動時聊到相處的趣事時，不應該笑，造成了不好的觀感，對不起。但在提到嚴肅話題的時候，我很確定我是認真的在聽，沒有笑，回放記者會影片，我謹慎地沒有對事件做出任何的評論，只分享孕婦的角色功課不容易。
我選擇不回應揣測，也不在自己的空間裡為人身攻擊提供舞台，但我有責任為自己說明，也有責任保護身邊愛我的人。
沉默，不代表無感，也不代表不會受傷。
此刻的我，不知道作品最終會以什麼樣的樣貌與觀眾見面，內心充滿不安。演員在創作體系中往往是最被動的位置，不應承擔超出自身角色與責任範圍的指控。
身而為人，我始終提醒自己以善意與自律面對身邊的人事物。若恣意的攻擊摧毀了我對人性本善的信念，我會感到遺憾。
謝謝願意聽我說明的人。
楊小黎 敬上

改編「林宅血案」沒通知家屬？李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血　網灌爆急刪文
17小時前

17小時前

快訊／《世紀血案》楊小黎千字文道歉：若知情當事人未授權會拒演
4小時前

4小時前

快訊／李千娜《世紀血案》「態度輕率」認錯致歉！　片酬全捐慈林基金會
2小時前

2小時前

快訊／簡嫚書：身為演員被欺騙！　致歉還原接演《世紀血案》過程
3小時前

3小時前

震驚時尚圈！國際名模「陳屍家中」得年21歲　剛搬新家唸書⋯死因曝光
17小時前

17小時前

最美天王嫂現蹤！59歲朱麗倩「野生捕獲照」瘋傳…肩上20萬香奈兒
9小時前

9小時前

李雅英捐款兒福聯盟挨轟「亂捐」　公司道歉：不要誤解其真心
2/6 16:15

2/6 16:15

比周杰倫還難買！鄧紫棋大巨蛋「12萬張票30秒就沒了」光速宣布加場
2小時前

2小時前

李雅英捐29萬遭出征…兒福聯盟發聲！　公開財務數據澄清
17小時前

17小時前

男星深夜聲援《豆腐媽媽》重傷替身！怒轟劇組：後續態度令人吐血
8小時前

8小時前

曾馨瑩、蔡依珊貴婦趴！5萬CHANEL帽低調奢華…徐若瑄、林心如全到
6小時前

6小時前

認了沒通知林義雄！《世紀血案》劇組道歉　心疼演員遭炎上：是我們疏失
1小時前

1小時前

《豆腐媽媽》替身墜樓頭部重創　未婚妻控「沒得到一句對不起」

《豆腐媽媽》替身墜樓頭部重創　未婚妻控「沒得到一句對不起」
李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上

李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上
微博之夜／章若楠、古力娜扎當眾慘跌　王安宇在旁一直護著她

微博之夜／章若楠、古力娜扎當眾慘跌　王安宇在旁一直護著她
AV女神河北彩伽偶遇阿基師　他羞喊：我呆住了XD

AV女神河北彩伽偶遇阿基師　他羞喊：我呆住了XD
陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭賣斷！　點名眾星友「持續金援8年」

陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭賣斷！　點名眾星友「持續金援8年」
邱澤「好棒喔」愛的鼓勵　許瑋甯笑：對我說嗎

邱澤「好棒喔」愛的鼓勵　許瑋甯笑：對我說嗎
許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」

許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」
大S離世前親吐：我想回家　赴機場車內心臟驟停

大S離世前親吐：我想回家　赴機場車內心臟驟停
為什麼在101頂端放手？　霍諾德笑：耍帥嘛

為什麼在101頂端放手？　霍諾德笑：耍帥嘛
具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」
吳宗憲不留遺產給兒　虧鹿希派「什麼咖」

吳宗憲不留遺產給兒　虧鹿希派「什麼咖」
言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄

言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄
《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

李泳知高雄音樂節

李泳知高雄音樂節

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年59歲

袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年59歲

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

POV：當我化妝到一半 剛好播到喜歡的歌

7分鐘前

黃河爆《世紀血案》劇組稱「家屬拒訪」　怒斬宣傳道歉：無意傷害
9分鐘前

9分鐘前0

八點檔意外頻傳！謝承均遭踢「眼角爆血」縫4針　醫警告：差點失明
16分鐘前

16分鐘前0

23歲鮮肉男歌手獲邀和周杰倫吃飯！　曝天王私下真面目
26分鐘前

26分鐘前0

曾莞婷玩遊戲超雷　楊銘威猛喊想打她
41分鐘前

41分鐘前0

八點檔頻傳意外！陳珮騏買10年「毀容險」保命　拒拍公主抱：我靠臉吃飯
1小時前

1小時前1118

認了沒通知林義雄！《世紀血案》劇組道歉　心疼演員遭炎上：是我們疏失
1小時前

1小時前0

日巨胸主播搭電車慘遭重壓！淚曝通勤亂象…網怒惡行：根本性騷擾
1小時前

1小時前1

沒保險恐罰10倍！民視急滅火「願負全責」　勞動部出手：違規就公布
1小時前

1小時前0

1年前淪緬甸豬仔今奪大獎！王星露臉微博之夜　最強女友婚事清醒
2小時前

2小時前40

知名製作人劉淞山心臟動脈剝離病逝　享壽72歲外甥女曹蘭回應了
2小時前

    17小時前5850
    4小時前2222
    2小時前4630
    3小時前4416
    17小時前169
    9小時前1411
    2/6 16:153633
    2小時前127
    17小時前2215
    8小時前208
