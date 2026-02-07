記者吳睿慈／綜合報導

紅遍全球的動畫《Kpop 獵魔女團》主題曲〈Golden〉掀起熱潮，成為人人朗朗上口的歌曲。原唱兼作曲人EJAE因此在國際間爆紅，歌曲2月初才剛奪下葛萊美獎，她7日傳來人生好消息，預計在11月舉辦婚禮，未婚夫Sam Kim身份隨之公開，掀起粉絲熱烈討論。

▲剛奪葛萊美獎，《獵魔女團》EJAE要結婚了。（圖／翻攝自EJAE IG）



EJAE過去曾為Red Velvet、aespa、TWICE、LE SSERAFIM等作曲，後來在Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》中為角色Rumi擔任歌唱配音，隨著動畫與歌曲獲得成功，她也在國際間一舉成名。〈Golden〉日前剛拿下葛萊美獎「最佳視覺媒體原創歌曲」，EJAE也迎來人生喜訊。

▲EJAE曾在1月低調上傳未婚夫下跪求婚的浪漫現場。（圖／翻攝自EJAE IG）

據報導，EJAE與未婚夫Sam Kim在2017年因工作結緣，過去透過個人社群帳號曝光幸福訊息，她與男友其實早在2023年末訂婚，而她上個月也同時曝光單膝下跪求婚的浪漫現場，只是正確婚期，並未對外開。

直到近日，EJAE接受外媒訪問，她才鬆口證實預計在11月於美國LA舉辦婚禮，只是她的婚禮禮服還沒確定，由於前陣子忙著找參加葛萊美與奧斯卡典禮的禮服，因此還沒辦法好好思考自己的婚禮禮服，婚期曝光掀起熱議，粉絲紛紛送上祝福「Rumi要結婚了」、「一定要幸福」。