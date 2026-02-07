《芙莉蓮》Netflix翻譯大亂！女主變弗萊倫…九把刀怒：誰是誰啦

記者陳芊秀／綜合報導

日本人氣動畫《葬送的芙莉蓮》第二季自1月起在台灣開播，然而平台不同的字幕翻譯卻引發空前的爭議！其中串流平台Netflix的字幕頻頻引發質疑，更有人發現最新字幕將女主角「芙莉蓮」譯名改為「弗萊倫」，連知名小說家兼導演九把刀也忍不住發文：「到底誰是誰啦？」

▲《葬送芙莉蓮》中文字幕翻譯引發爭議。（圖／翻攝自X）

九把刀在社群平台發布多張拍攝電視畫面的照片，內容正是《葬送的芙莉蓮》第31集（第二季第3集）。而眾人熟知的英雄「欣梅爾」，在中文字幕中變成了「希莫爾」，女主角「芙莉蓮」字幕變成「弗萊倫」，艾冉弟子「修塔爾克」被稱「史塔克少爺」，「費倫」變成「芬」或「芬恩」。其中芙莉蓮與修塔爾克聊起費倫的橋段，台詞字幕翻譯「海特會談論芬的」，原話應該是「海塔動不動就就會告訴我費倫的喜好」。而最新字幕令他忍不住發文直呼：「最新一集的芙莉蓮的人名翻譯好暴走，翻譯是在賭氣嗎？」 並在文末標註「到底誰是誰啦」、「葬送的弗萊倫是三小」等，表達對譯名混亂的不解。

▲九把刀發文。（圖／翻攝自臉書／九把刀）

網友也不斷截圖指出對翻譯的疑惑，例如畫面中出現小孩玩耍的情節，字幕出現「媽耶，好樣的啦！」。欣梅爾台詞「因為我們是一個團隊」，被譯為「畢竟我們是派對」。費倫的名字一度被意譯成「蕨類植物」。

根據文策院去年（2025）9月發表的「2024消費趨勢調查」，Netflix的使用率達65%，是全台使用率最高的OTT，平台上架的影視作品也經常是追劇熱門選擇。然而網友近期紛紛點名平台表達「看到頭很痛」、「希莫爾是誰，我只認識欣梅爾」、「翻譯失智了，連上季名字都記不住」。同時也有人疑惑字幕疑似被二度更新，「奇怪我週末看沒有這個問題啊，是有更新字幕嗎？」原本《葬送的芙莉蓮》動畫風格屬於溫暖療癒人心的路線，如今每集更新卻成了翻譯騷動。