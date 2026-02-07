台灣人首登《SMTM12》！他超狂飆台語rap：我很可怕　韓網全被圈粉

記者吳睿慈／綜合報導

南韓實境饒舌比賽《Show Me The Money 12》（簡稱《SMTM 12》）已在1月開播，最新一集裡，有觀眾發現竟有台灣選手潘博均到場參賽，他以英文名「PoinPan」出賽，對上金世縣與Tray B，更透過台語饒舌對戰，卻意外吸引大批韓國粉絲，影片下方留言熱烈「PoinPan表現得滿好的」、「PoinPan很有趣」，片段傳回台灣掀熱議。

▲台灣人首次登上《Show Me The Money》。（圖／翻攝自Mnet YouTube）



PoinPan在一對一對戰時，對上金世縣與Tray B，他毫不怯場，在演出前霸氣嗆聲「加油點，台灣來的很可怕」、「我等了28年，現在給你們看一下！」接著，令全場意外的是，他帶來一段台語饒舌，最後夾雜韓文「過來坐坐」，又順暢又逗趣的字句，看得幾位導師入迷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼▲PoinPan用台語rap迎戰。（圖／翻攝自Mnet YouTube）



這場對賽影片，下方除了有台灣人熱烈回應「身為懂中文、台語、韓文的我，真的超喜歡的啦」、「有沒有台灣人專程跑來看PoinPan」，也有南韓觀眾被圈粉「PoinPan表現得最好」、「再看一次覺得PoinPan爆炸唱得好」、「只有我更喜歡那個台灣來的嗎」、「PoinPan很有趣欸」。

▲PoinPan霸氣嗆「台灣來的很可怕」。（圖／翻攝自Mnet YouTube）

台灣人首度登上《Show Me The Money》，甚至還用台語參賽，令台灣粉絲驚喜不已，而潘博均也在IG發文致謝「很高興能與兩位優秀的創作者同台」，追蹤人數飆升中。