2月10日星座運勢／跟著他們賺！雙魚座帶頭投資
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：慎重注意細節
感情：愉快相處和睦
財運：引導家人理財
幸運色：橘紅色
貴人：天蠍
小人：金牛
雙子座 ♊
工作：不可濫用職權
感情：精神藝術交流
財運：學習投資知識
幸運色：金銅色
貴人：水瓶
小人：魔羯
天秤座 ♎
工作：鎖定目標前行
感情：留意情緒問題
財運：財運亨通平順
幸運色：木頭色
貴人：牡羊
小人：金牛
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：雙方進行協商
感情：重視精神層面
財運：拒絕親友借貸
幸運色：寶藍色
貴人：牡羊
小人：天蠍
金牛座 Taurus ♉
工作：超越對手成績
感情：散發同情關注
財運：收入支出平衡
幸運色：天空色
貴人：處女
小人：雙魚
處女座 ♍
工作：信任團隊能力
感情：拒絕聽信謠言
財運：調整投資策略
幸運色：金黃色
貴人：雙魚
小人：水瓶
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：堅持個人原則
感情：內心傷痕療癒
財運：穩定投資收益
幸運色：咖啡色
貴人：雙子
小人：牡羊
天蠍座 ♏
工作：更新知識資訊
感情：全然相信伴侶
財運：詢問專業意見
幸運色：霧黑色
貴人：摩羯
小人：巨蟹
雙魚座 ♓
工作：全心投入工作
感情：兩人熱情愛戀
財運：領導朋友投資
幸運色：香檳色
貴人：天秤
小人：獅子
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：工作運氣增強
感情：達成情感目標
財運：信任投資專員
幸運色：冰藍色
貴人：射手
小人：天秤
獅子座 ♌
工作：仰賴前輩指點
感情：忠貞面對情感
財運：願意相信直覺
幸運色：奶白色
貴人：金牛
小人：處女
射手座 ♐
工作：做好自己本分
感情：多加示弱求和
財運：減少危險投資
幸運色：冰晶色
貴人：巨蟹
小人：射手
