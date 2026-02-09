2月9日星座運勢／天蠍歡慶業績成長 射手座坐等錢進帳
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：放下嚴格要求
感情：可以獨立自主
財運：追求富有生活
幸運色：米白色
貴人：水瓶
小人：獅子
雙子座 ♊
工作：調整創業角度
感情：展開熱烈追求
財運：順利取得資格
幸運色：深紫色
貴人：天秤
小人：雙子
天秤座 ♎
工作：多以理性溝通
感情：兩人如膠似漆
財運：單獨進行投資
幸運色：香檳色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：達成重要協議
感情：家人細心照顧
財運：尋找投資商品
幸運色：碧綠色
貴人：射手
小人：金牛
金牛座 ♉
工作：重要會議展開
感情：得到家人祝福
財運：堅持投資熱誠
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：雙魚
處女座 ♍
工作：保持理性態度
感情：勇敢表達愛情
財運：重視投資報酬
幸運色：天藍色
貴人：魔羯
小人：天秤
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：進度大有斬獲
感情：信任伴侶能力
財運：可以繼續投資
幸運色：大紅色
貴人：雙子
小人：牡羊
天蠍座 ♏
工作：歡慶業績成長
感情：完成個人目標
財運：投資順利獲利
幸運色：藕紫色
貴人：金牛
小人：處女
雙魚座 ♓
工作：放下個人執著
感情：建立好的交流
財運：完成階段目標
幸運色：鮮黃色
貴人：天蠍
小人：射手
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：重視老闆看法
感情：尋找心中真愛
財運：獲得投資資訊
幸運色：鐵灰色
貴人：獅子
小人：巨蟹
獅子座 ♌
工作：多微笑說好話
感情：調整約會頻率
財運：觀察市場動態
幸運色：淺橙色
貴人：雙子
小人：魔羯
射手座 ♐
工作：簽訂重要合約
感情：專一對待伴侶
財運：安心靜候佳音
幸運色：草皮色
貴人：雙魚
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
