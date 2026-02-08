ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
賈永婕討《血案》案件真相
12縣市低溫特報！
依依納豆「女兒長相首曝光」
2月8日星座運勢／週日脫單戀愛運最強3星座！　天蠍座人氣爆棚

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：大事盡量化簡

感情：公開表達情感

財運：學習精進知識

幸運色：亮片色

貴人：雙魚

小人：射手

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：協助雙方合作

感情：內心較為敏感

財運：花費都在伴侶

幸運色：淡綠色

貴人：天蠍

小人：雙子

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：事情多易繁亂

感情：體貼可以增溫

財運：投資分散風險

幸運色：純白色

貴人：雙子

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：主動發現問題

感情：互動非常愉快

財運：金錢貴人指點

幸運色：水藍色

貴人：射手

小人：天秤

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：受到上級肯定

感情：談話時間變少

財運：不適宜賺快錢

幸運色：藕紫色

貴人：牡羊

小人：金牛

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：身兼多項職務

感情：勇敢大聲說愛

財運：正偏財運提升

幸運色：黃橙色

貴人：處女

小人：雙魚

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：智慧化解衝突

感情：心中不要掛礙

財運：財運能量強盛

幸運色：酒紅色

貴人：巨蟹

小人：天秤

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：靈活運用資源

感情：桃花源源不絕

財運：花錢前多思考

幸運色：抹茶色

貴人：牡羊

小人：水瓶

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：積極調解矛盾

感情：心理放下糾結

財運：開放的理財觀

幸運色：星空色

貴人：水瓶

小人：牡羊

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：獲得全新機會

感情：容易疑神疑鬼

財運：盡量不要花錢

幸運色：淺黃色

貴人：金牛

小人：天蠍

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：較多溝通代溝

感情：新增互動模式

財運：資金分配得當

幸運色：墨綠色

貴人：天秤

小人：獅子

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：工作負擔增加

感情：多約出來見面

財運：金錢壓力較大

幸運色：海藍色

貴人：獅子

小人：處女

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

獨／《世紀血案》已燒5千萬！製作人認「怕林家拒絕」　嘆李千娜發言：看不下去

獨／《世紀血案》已燒5千萬！製作人認「怕林家拒絕」　嘆李千娜發言：看不下去

12小時前

《世紀血案》無授權惹怒全台　賈永婕討案件真相：當權者給交代

《世紀血案》無授權惹怒全台　賈永婕討案件真相：當權者給交代

9小時前

名嘴揭林宅血案秘辛「警組護屍大隊日換冰櫃」　轟演員：怎知弒親痛

名嘴揭林宅血案秘辛「警組護屍大隊日換冰櫃」　轟演員：怎知弒親痛

9小時前

李千娜發言遭炎上　參加除夕節目被「適當調整」

李千娜發言遭炎上　參加除夕節目被「適當調整」

10小時前

《世紀血案》燒更大！　「影射史明是兇手」疑電影劇本流出

《世紀血案》燒更大！　「影射史明是兇手」疑電影劇本流出

1小時前

魏如萱熱戀小21歲男友　老友當眾爆1句話...她傻眼：哪壺不開提哪壺

魏如萱熱戀小21歲男友　老友當眾爆1句話...她傻眼：哪壺不開提哪壺

8小時前

殺青才知《世紀血案》沒授權？楊小黎凌晨發聲：合約上寫取得授權

殺青才知《世紀血案》沒授權？楊小黎凌晨發聲：合約上寫取得授權

1小時前

女星自爆曾收《世紀血案》試鏡邀約　「看劇本就知不能拍」揭原因

女星自爆曾收《世紀血案》試鏡邀約　「看劇本就知不能拍」揭原因

14小時前

依依曬4D超音波照「女兒長相首曝光」　對比納豆：怎麼好像爸爸

依依曬4D超音波照「女兒長相首曝光」　對比納豆：怎麼好像爸爸

10小時前

魏如萱狂催票「真實票房曝光」小21歲男友缺席！　她委屈：不知怎說話

魏如萱狂催票「真實票房曝光」小21歲男友缺席！　她委屈：不知怎說話

11小時前

金晨開車撞牆爆助理頂包　警方認證「肇事逃逸」處罰結果曝光

金晨開車撞牆爆助理頂包　警方認證「肇事逃逸」處罰結果曝光

11小時前

鄭秀文霸氣喊：天下男人皆可殺！合體黃子華「開夜總會」　小姐千挑萬選辣翻

鄭秀文霸氣喊：天下男人皆可殺！合體黃子華「開夜總會」　小姐千挑萬選辣翻

11小時前

李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上

李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上
許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」

許瑋甯留著所有紙條　被問「有楊丞琳嗎」
邱澤「好棒喔」愛的鼓勵　許瑋甯笑：對我說嗎

邱澤「好棒喔」愛的鼓勵　許瑋甯笑：對我說嗎
《豆腐媽媽》替身墜樓頭部重創　未婚妻控「沒得到一句對不起」

《豆腐媽媽》替身墜樓頭部重創　未婚妻控「沒得到一句對不起」
AV女神河北彩伽偶遇阿基師　他羞喊：我呆住了XD

AV女神河北彩伽偶遇阿基師　他羞喊：我呆住了XD
微博之夜／章若楠、古力娜扎當眾慘跌　王安宇在旁一直護著她

微博之夜／章若楠、古力娜扎當眾慘跌　王安宇在旁一直護著她
「小胖老師」袁惟仁病逝　吳宗憲曝每年資助

「小胖老師」袁惟仁病逝　吳宗憲曝每年資助
《豆腐媽媽》替身出意外 　周遊出面緩頰：馮凱只是導演

《豆腐媽媽》替身出意外 　周遊出面緩頰：馮凱只是導演
大S離世前親吐：我想回家　赴機場車內心臟驟停

大S離世前親吐：我想回家　赴機場車內心臟驟停
陳珮騏買10年「毀容險」　拒拍公主抱：我靠臉吃飯

陳珮騏買10年「毀容險」　拒拍公主抱：我靠臉吃飯
李千娜獻唱經典組曲　掀起滿滿共鳴

李千娜獻唱經典組曲　掀起滿滿共鳴
吳宗憲不留遺產給兒　虧鹿希派「什麼咖」

吳宗憲不留遺產給兒　虧鹿希派「什麼咖」
《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

影集《動物園》 前導預告

影集《動物園》 前導預告

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

李泳知高雄音樂節

李泳知高雄音樂節

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年59歲

袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年59歲

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

剛剛
剛剛
36分鐘前0

2月8日星座運勢／週日脫單戀愛運最強3星座！　天蠍座人氣爆棚

1小時前22

殺青才知《世紀血案》沒授權？楊小黎凌晨發聲：合約上寫取得授權

1小時前522

《世紀血案》燒更大！　「影射史明是兇手」疑電影劇本流出

8小時前46

魏如萱熱戀小21歲男友　老友當眾爆1句話...她傻眼：哪壺不開提哪壺

9小時前930

名嘴揭林宅血案秘辛「警組護屍大隊日換冰櫃」　轟演員：怎知弒親痛

9小時前1850

《世紀血案》無授權惹怒全台　賈永婕討案件真相：當權者給交代

10小時前22

依依曬4D超音波照「女兒長相首曝光」　對比納豆：怎麼好像爸爸

10小時前1528

李千娜發言遭炎上　參加除夕節目被「適當調整」

10小時前2

胡瓜整地方媽媽被反制！　抱著垃圾追著跑

11小時前0

《雙囍》卡司含金量超高！吉岡里帆跨海應援　黃宣、陳淑芳驚喜現身

  1. 世紀血案製作人認「怕被拒絕」
    12小時前3843
  2. 《世紀血案》惹怒全台　賈永婕討案件真相：當權者給交代
    9小時前3650
  3. 名嘴揭林宅血案秘辛「警組護屍大隊日換冰櫃」
    9小時前1830
  4. 李千娜發言遭炎上　參加除夕節目被「適當調整」
    10小時前3028
  5. 《世紀血案》燒更大！　「影射史明是兇手」疑電影劇本流出
    1小時前1021
  6. 魏如萱熱戀小21歲男友　老友當眾爆1句話傻眼
    8小時前86
  7. 殺青才知《世紀血案》沒授權？楊小黎凌晨發聲
    1小時前42
  8. 女星曾收《世紀血案》試鏡邀約「看劇本就知不能拍」
    14小時前3027
  9. 依依曬4D超音波照「女兒長相首曝光」：怎麼好像爸爸
    10小時前42
  10. 魏如萱真實票房曝光　小21歲男友缺席：不知怎說話
    11小時前101
