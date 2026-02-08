2月8日星座運勢／週日脫單戀愛運最強3星座！ 天蠍座人氣爆棚
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：大事盡量化簡
感情：公開表達情感
財運：學習精進知識
幸運色：亮片色
貴人：雙魚
小人：射手
雙子座 ♊
工作：協助雙方合作
感情：內心較為敏感
財運：花費都在伴侶
幸運色：淡綠色
貴人：天蠍
小人：雙子
天秤座 ♎
工作：事情多易繁亂
感情：體貼可以增溫
財運：投資分散風險
幸運色：純白色
貴人：雙子
小人：巨蟹
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：主動發現問題
感情：互動非常愉快
財運：金錢貴人指點
幸運色：水藍色
貴人：射手
小人：天秤
金牛座 ♉
工作：受到上級肯定
感情：談話時間變少
財運：不適宜賺快錢
幸運色：藕紫色
貴人：牡羊
小人：金牛
處女座 ♍
工作：身兼多項職務
感情：勇敢大聲說愛
財運：正偏財運提升
幸運色：黃橙色
貴人：處女
小人：雙魚
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：智慧化解衝突
感情：心中不要掛礙
財運：財運能量強盛
幸運色：酒紅色
貴人：巨蟹
小人：天秤
天蠍座 ♏
工作：靈活運用資源
感情：桃花源源不絕
財運：花錢前多思考
幸運色：抹茶色
貴人：牡羊
小人：水瓶
雙魚座 ♓
工作：積極調解矛盾
感情：心理放下糾結
財運：開放的理財觀
幸運色：星空色
貴人：水瓶
小人：牡羊
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：獲得全新機會
感情：容易疑神疑鬼
財運：盡量不要花錢
幸運色：淺黃色
貴人：金牛
小人：天蠍
獅子座 ♌
工作：較多溝通代溝
感情：新增互動模式
財運：資金分配得當
幸運色：墨綠色
貴人：天秤
小人：獅子
射手座 ♐
工作：工作負擔增加
感情：多約出來見面
財運：金錢壓力較大
幸運色：海藍色
貴人：獅子
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
