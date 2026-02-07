2026冬奧開幕最美亮點！李奧納多超模女友持旗現身「神顏」驚豔全球

記者陳芊秀／綜合報導

2026米蘭科爾蒂納冬季奧運會於台灣時間7日凌晨3點舉行開幕典禮，本屆冬季奧運在義大利兩座城市舉行，開幕式中一位身穿全白禮服的美女模特兒，雙手持義大利國旗登場，成為開幕式一大亮點，原來她是好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐的女友─義大利超模維多利亞伽里蒂（Vittoria Ceretti）。

▲2026冬奧開幕式，李奧納多超模女友─維多利亞伽里蒂現身。（圖／路透）

冬奧開幕式中，伽里蒂與多名女性模特兒一同登台，身穿已故時尚大師喬治亞曼尼設計的全白禮服，前方列隊的女模特兒則穿上白、紅、綠三色西服，向義大利國旗致敬。而她單獨站在隊伍最後方，步伐穩健優雅，展現多年伸展台累積的專業氣場，手持義大利國旗登場，並將旗幟帶到儀仗隊面前，儀式別具意義。

維多利亞伽里蒂現年27歲，曾為香奈兒（Chanel）、杜嘉班納（Dolce & Gabbana）、亞曼尼（Armani）、亞歷山大麥昆（Alexander McQueen）與蒂芙尼（Tiffany & Co.）等知名精品品牌擔任大使，並24度登上《Vogue》各國版本封面，是時尚圈炙手可熱的名模之一，更有「義大利神顏」、「義大利最美超模」等封號。

伽里蒂2023年與李奧納多狄卡皮歐傳出戀情，兩人相差24歲，且多次被目擊一同旅行世界各地。她也曾透露，兩人是在米蘭相識，並坦言與「世界上最受矚目的人之一」交往，確實需要時間適應。