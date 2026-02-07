鄔君梅60大壽藏洋蔥！　首證實「導演尪病逝」

記者張筱涵／綜合報導

知名華語影星鄔君梅近日在迎接60歲生日之際，於受訪時首度對外透露丈夫已因病離世的消息。她以平靜卻深刻的語氣談及人生轉折，消息曝光後引發外界關注與不捨。

▲鄔君梅1996年和奧斯卡．克斯可結婚。（圖／翻攝自微博／鄔君梅VivianWu）



鄔君梅2月5日適逢60歲生日，寫下一問一答格式的微博貼文，分享自己的慶生方式，表示並未舉辦大型派對，而是為自己寫詩、製作生日賀卡，逐一回覆親友祝福，並在自家小花園種植花草迎接春天。她感慨地說，從「5字頭」正式邁入「6字頭」，讓她對人生有了更深層的體悟。

近30年婚姻畫下句點 丈夫為美國製片人

訪談中，鄔君梅也首度證實丈夫奧斯卡．克斯可（Oscar Korsco）已病逝。奧斯卡為美國資深製片人兼導演，兩人於1996年結婚，婚姻長跑近30年。對於喪夫一事，鄔君梅並未多做渲染，而是以低調方式帶過，展現其內斂而堅定的一面。

喪夫後首度拍片 一句話道盡人生歷練

值得關注的是，鄔君梅主演的美國獨立電影《丹鳳眼（Slanted）》日前榮獲2025年西美電影節最佳電影獎，並將於3月在全美院線上映。她透露，這也是自己在丈夫病逝後拍攝的第一部好萊塢獨立電影。

談及拍攝時的心境，她感性表示：「我十六歲剛出道時，導演說我像一張白紙，急著想體驗人生的喜怒哀樂……今天我六十歲了，我可以回答他，我覺得我可以算成人了。」短短一句話，道盡歲月累積的厚度與人生轉折後的沉澱。

從《末代皇帝》到今日 國際影壇的重要身影

鄔君梅1966年出生於上海，1986年因出演義大利名導貝托魯奇執導的奧斯卡得獎電影《末代皇帝》，飾演皇妃「文繡」一角而嶄露頭角，並成為首位獲得義大利大衛獎最佳女配角提名的亞洲演員。她也曾獲美國《People》雜誌評選為「全球50位最美人物」。

多年來活躍於國際與華語影壇，代表作包括《蝸居》、《如懿傳》、《建國大業》、《六姊妹》等。即使歷經人生重大失去，鄔君梅仍選擇以作品持續前行，展現成熟演員的堅韌與深度。