Apink普美5月當最美新娘！時間地點全曝光　低調交往Rado 9年

記者張筱涵／綜合報導

南韓女團Apink成員尹普美即將步入人生新階段，與交往多年的作曲家男友Rado（宋柱英）攜手共度未來，婚訊曝光後獲得各界祝福。

▲普美和Rado確定5月16日舉行婚禮。（圖／翻攝自IG）



5月16日首爾君悅舉行婚禮 演藝圈名人愛用場地

根據韓媒報導，尹普美與Rado將於5月16日在首爾知名五星級飯店「首爾君悅酒店（Grand Hyatt Seoul）」舉行婚禮。該場地向來是演藝圈熱門婚宴地點，過去曾見證李秉憲、李珉廷夫妻，以及李奎赫、孫淡妃等名人完婚。此前外界僅知兩人將結婚，婚期與地點未對外公開，此次細節曝光，也讓粉絲更加期待。

相識於音樂合作 9年愛情長跑修成正果

尹普美與Rado的緣分始於2016年Apink正規三輯的音樂製作合作，兩人於2017年自然發展為戀人，低調交往長達9年，並在去年4月正式承認戀情。Rado隸屬知名製作團隊「黑眼必勝（Black Eyed Pilseung）」，曾為Apink創作〈1도 없어〉、〈Dumhdurum〉等多首代表作，兩人在工作與感情上都相互扶持。

經紀公司證實婚訊 婚後仍持續演藝活動

尹普美所屬經紀公司With Us Entertainment表示：「尹普美將與長時間陪伴在身邊的珍貴緣分結為夫妻，希望大家能為兩人展開人生新篇章送上溫暖的祝福。」同時也強調，尹普美婚後仍會以Apink成員、演員及綜藝人身分，持續穩定展開演藝活動。

出道16年人氣不減 Apink完整體回歸掀話題

尹普美於2011年以Apink成員身分出道，今年正式邁入出道第16年。Apink近期推出第11張迷你專輯《Re: Love》，睽違約2年再度以完整體回歸，不僅音樂節目活動頻繁，也在多個音源榜單繳出亮眼成績，再次證明長青女團的堅強實力。