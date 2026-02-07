男星深夜聲援《豆腐媽媽》重傷替身！怒轟劇組：後續態度令人吐血

記者陳芊秀／綜合報導

民視《豆腐媽媽》爆發職災意外，蘇姓男替身演員於1月20月進行高台墜樓戲，摔落點超出防護墊，造成頭部重創，顱內出血、面部骨折，其未婚妻出面控訴，民視7日聲明透露劇組已前往醫院「協助家屬付清醫療費用」，強調會全面檢視拍攝安全流程。連日來不少男星公開聲援，曾演電影《器子》的吳承洋深夜氣憤發文：「到底我們還要忍受多久？」

▲《豆腐媽媽》蘇姓替身男演員重傷，吳承洋深夜力挺發聲。（圖／翻攝自YouTube、IG）

吳承洋透露與蘇姓傷者有深厚交情，「他是我從小到大的學長，看到他摔下來的影片以及在加護病房的照片，真的心痛到流淚」。他在文中感嘆，想到兩人一路走來面對這樣的環境，卻總是換來這樣的對待，直言：「到底我們還要忍受多久？看到後續的處理態度真的是吐血，令人氣憤不已。」最後更語氣沉重地喊話：「人命在你們眼裡真的這麼不值嗎？」

▲吳承洋發文。（圖／翻攝自Threads）



在此之前，金鐘視帝傅孟柏在社群平台發文質問：「攝影機在高台下面，為什麼要從這麼高跳？為什麼有人有戴安全帽，有人沒戴？這就是面對自己專業的態度嗎？」更直言「沒預算永遠不是藉口，沒預算就不要跳，跳什麼跳……，意外是『不該發生的』，要盡所有努力將風險降到最低的，而不是不斷發生、檢討、再為自己的不專業找理由。」

▲傅孟柏為替身發聲 。（圖／翻攝自IG）

金馬影帝莫子儀也公開發文，談蘇姓傷者是自己的好友，也是一位認真努力的好演員，「很難過發生這樣不應該發生的意外。」他也向電視台與劇組喊話，希望對方能負起完全責任並檢討改過，「希望往後台灣影視產業，不要再發生這樣的事情。」

▲莫子儀發文挺替身，請劇組負責。（圖／翻攝自臉書／莫子儀 MO Tzu-yi Morning）

未婚妻Rena昨日（6）在台北醫院現身開記者會，提出3項嚴正要求，包括民視應公開致歉、呼籲業界正視專業替身安全，以及要求製作單位主動承擔後續復健與賠償責任。而製作公司「萬星傳播」同日發聲明回應，強調拍攝前已為演員投保意外險，並指當天是在蘇德揚評估動作可行、安全無虞後才進行拍攝，事後也有依時序處理醫療與慰問，否認外界指控的「不聞不問」。

不過Rena隨即再度反擊，指出拍攝現場根本沒有專業武術指導，特技演員也不該同時肩負安全評估角色。她質疑，詢問當事人「能不能跳」本身就不合理，現場安全本就該由專責人員把關，而不是讓演員一人扛下所有風險，「其他的安全是現場要維護的不是一個人校長兼撞鐘的概念。」