2026出國運最強TOP4！金牛座「用小錢玩奢華」　機票折扣找上門

文／清水孟國際塔羅小孟老師

隨著2026年即將到來，不少人也開始規劃新一年的旅遊與海外計畫。命理觀察指出，2026年有部分星座的「出國運」特別旺盛，不僅適合安排旅行、留學或海外工作，還有機會撿到機票與住宿優惠、獲得貴人相助，甚至在異地迎來事業與感情上的轉機。其中「出國就有好事發生」的TOP 4星座更被點名，今年不妨大膽把行李準備好，說走就走。

▲出國旅行慎用wifi（圖／達志／示意圖）

TOP 4 雙魚座

2026年對雙魚座來說，是充滿機會與驚喜的一年，特別是在出國方面，運勢格外強勁。無論是旅遊、留學、工作派遣，甚至長期移居，雙魚座都容易遇到順利的安排與貴人相助。今年，你可能會收到意想不到的旅行邀請，或是在計畫出國時發現有優惠方案、特別機會，讓你的夢想旅程更輕鬆實現。

此外，雙魚座本來就具有浪漫與冒險的精神，而2026年外在環境也會推動你去探索不同的文化與生活方式。這一年，你可能因為工作需求、學業進修、或個人興趣而有機會前往國外發展，並且在當地結識重要的人脈，開啟新的人生可能性。此外，國外的經驗會給你帶來靈感，讓你的視野更加開闊，也可能在旅途中發現新的事業或情感機會。對於雙魚座來說，2026年是適合放膽出走、迎接世界的一年！

TOP 3 天蠍座

2026年對天蠍座來說，出國的好運主要體現在「貴人相助，受到招待」，讓你的旅程輕鬆又愉快。今年，你可能會因為工作關係被邀請參與國際會議、考察或合作計畫，相關費用由公司或合作夥伴負擔，讓你享受到免費或低成本的海外行程。此外，家人、朋友或另一半也可能主動邀請你一同出遊，甚至願意幫你支付部分費用，讓你不必為經濟問題而煩惱。若你本身是從事商業、文化或藝術相關行業，還可能因為客戶、贊助方的支持而獲得難得的國外旅行機會。

這種「被招待出國」的機緣，不僅讓天蠍座省下大筆開銷，還可能帶來額外的驚喜，例如入住高級飯店、享受特殊待遇，或結識有影響力的人物，為未來發展鋪路。此外，這些旅行不只是單純的觀光，還可能成為開拓新機會的契機，讓你在事業、人際關係或個人成長方面都有意想不到的收穫。所以，2026年對天蠍座來說，這絕對是個「坐等好運降臨」的一年！

TOP 2 獅子座

2026年，獅子座的出國運勢強勁，主要表現在「出國後的好事連連」。今年，無論是旅遊、留學、出差或短期進修，獅子座都容易在海外遇到關鍵機會，讓人生邁向更好的方向。特別是在事業與人脈方面，出國後可能結識重要人士，獲得新的合作機會，甚至讓財務狀況有所提升。例如，出國考察可能讓你發現新市場，海外進修可能讓你遇到影響深遠的導師，甚至單純的旅行也可能促成一場意想不到的好運。此外，獅子座本身的個人魅力也會在國外環境中發揮得淋漓盡致，吸引來自不同文化背景的貴人賞識，讓未來發展更上一層樓。

除了事業與人脈，2026年的出國行程還可能為獅子座帶來感情上的驚喜。在異地旅行時，你可能會遇見與自己志趣相投的對象，開啟一段浪漫異國戀，或與伴侶共度難忘時光，加深彼此的感情。對於渴望改變與突破的獅子座來說，這一年，出國不只是放鬆，而是一場讓人生升級的重要旅程！

TOP 1 金牛座

2026年，金牛座的出國運勢旺盛，特別是「撿到便宜」方面，讓你用最划算的方式享受高品質的旅程。今年，你特別容易遇到旅行優惠，例如機票、住宿、交通等都有折扣，甚至可能因為信用卡回饋、里程兌換或抽獎活動而獲得免費升等。此外，你的朋友或家人可能會分享內部優惠資訊，讓你搶到超值價格，甚至獲得免費住宿、機票補助或高端體驗。無論是豪華飯店升等、商務艙特價，還是當地行程折扣，金牛座都能在2026年用最精打細算的方式，享受最超值的海外旅程。

更棒的是，這種「用小錢換大享受」的機會，讓金牛座能夠體驗平時難以負擔的高端旅遊，例如入住知名度假村、參加米其林餐廳用餐，甚至享受私人導覽等服務。這不僅讓你的旅行舒適度大幅提升，也能滿足你對高品質生活的追求。對於一向務實又喜愛美好事物的金牛座來說，2026年的旅行將是一場物超所值、賺到不行的享受之旅！

