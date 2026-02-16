初一千萬別洗頭！小孟老師揭「14大禁忌」　誤觸恐影響整年運勢

文／清水孟國際塔羅小孟老師

農曆新年將至，許多民眾關心過年期間的傳統習俗與禁忌。國際塔羅老師清水孟（小孟老師）近日整理出「大年初一14項禁忌」，提醒民眾從借錢、作息、飲食到日常行為都可能影響新一年的運勢，其中包含「不可睡懶覺」、「避免動刀剪」、「不宜倒垃圾」等流傳已久的民俗說法，引發討論。

1. 不可以借錢給別人

初一借他人錢財容易把財氣借光。

2. 初一不可睡懶覺

大年初一為為農曆新年的頭一天，古代相傳第一天要早起才能擁有好兆頭，太晚起來容易把好運睡光。

3. 催睡夢中的人不宜叫全名

初一若要催人起床不要叫全名，可以直直呼綽號或直接搖起來，若直接催喊全名，容易未來一年都要催別人。

4. 不要睡午覺

初一不要睡午覺，可外出走走，目前受疫情影響建議可以在家伸展筋骨，與家人聊天。

5.忌動針線

初一動針線未來一年容易有血光。

6. 忌動剪刀和刀子

初一動刀子剪刀，易有煞氣，因此容易犯口舌是非。

7. 忌掃地洗衣

初一不宜掃地與洗衣，不然容易把好運洗光與掃光，另一說為初一與初二是水神生日，因此要洗衣等初三再洗。

8. 不要砸破東西

古人認為初一砸破東西有不吉利的意涵，因此萬一不小心砸破東西一定要說碎碎平安。

9. 不要倒垃圾

初一倒垃圾容易把財氣與好運倒光。

10. 不要吃稀飯、葷食

古代人認為稀飯是窮人在吃的，因此初一吃稀飯容易吃窮，不吃葷是有句俗語說：初一早吃菜恰贏吃全年齋，因此初一吃素能得到好福氣。

11. 早上不要洗澡洗頭

初一，一大早不要洗澡洗頭，因為初一早上代表龍頭好運的泉源，洗澡洗頭容易洗掉好運氣，建議要洗澡洗頭的人可以在晚上來洗比較好。

12. 不煮新飯

古人習俗初一吃除夕夜留下的「年夜飯」，代表年年有餘，口福運差強，因此年夜飯可要多煮一點。

13. 不要罵人說髒話

初一不要說髒話，也不要吵架罵人，以免一整年與人結怨。

14. 不要穿太黑

初一為過新年，要充滿喜氣因此不要穿太黑，不然一整年運勢容易比較暗。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。