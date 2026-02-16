初一千萬別洗頭！小孟老師揭「14大禁忌」 誤觸恐影響整年運勢
文／清水孟國際塔羅小孟老師
農曆新年將至，許多民眾關心過年期間的傳統習俗與禁忌。國際塔羅老師清水孟（小孟老師）近日整理出「大年初一14項禁忌」，提醒民眾從借錢、作息、飲食到日常行為都可能影響新一年的運勢，其中包含「不可睡懶覺」、「避免動刀剪」、「不宜倒垃圾」等流傳已久的民俗說法，引發討論。
1. 不可以借錢給別人
初一借他人錢財容易把財氣借光。
2. 初一不可睡懶覺
大年初一為為農曆新年的頭一天，古代相傳第一天要早起才能擁有好兆頭，太晚起來容易把好運睡光。
3. 催睡夢中的人不宜叫全名
初一若要催人起床不要叫全名，可以直直呼綽號或直接搖起來，若直接催喊全名，容易未來一年都要催別人。
4. 不要睡午覺
初一不要睡午覺，可外出走走，目前受疫情影響建議可以在家伸展筋骨，與家人聊天。
5.忌動針線
初一動針線未來一年容易有血光。
6. 忌動剪刀和刀子
初一動刀子剪刀，易有煞氣，因此容易犯口舌是非。
7. 忌掃地洗衣
初一不宜掃地與洗衣，不然容易把好運洗光與掃光，另一說為初一與初二是水神生日，因此要洗衣等初三再洗。
8. 不要砸破東西
古人認為初一砸破東西有不吉利的意涵，因此萬一不小心砸破東西一定要說碎碎平安。
9. 不要倒垃圾
初一倒垃圾容易把財氣與好運倒光。
10. 不要吃稀飯、葷食
古代人認為稀飯是窮人在吃的，因此初一吃稀飯容易吃窮，不吃葷是有句俗語說：初一早吃菜恰贏吃全年齋，因此初一吃素能得到好福氣。
11. 早上不要洗澡洗頭
初一，一大早不要洗澡洗頭，因為初一早上代表龍頭好運的泉源，洗澡洗頭容易洗掉好運氣，建議要洗澡洗頭的人可以在晚上來洗比較好。
12. 不煮新飯
古人習俗初一吃除夕夜留下的「年夜飯」，代表年年有餘，口福運差強，因此年夜飯可要多煮一點。
13. 不要罵人說髒話
初一不要說髒話，也不要吵架罵人，以免一整年與人結怨。
14. 不要穿太黑
初一為過新年，要充滿喜氣因此不要穿太黑，不然一整年運勢容易比較暗。
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
|類別
|禁忌行為
|民俗原因 / 後果
|金錢
財運
|❌ 借錢給別人
|容易把自己的財氣借光。
|❌ 倒垃圾
|會把財氣與好運倒掉。
|❌ 掃地洗衣
|容易把好運掃光、洗光（水神生日）。
|❌ 動刀剪針線
|易有煞氣、口舌是非；動針線易有血光。
|生活
習慣
|❌ 早上洗澡洗頭
|洗掉龍頭好運的泉源（建議晚上洗）。
|❌ 睡懶覺 / 睡午覺
|影響整年事業運，懶散一整年。
|❌ 穿太黑
|運勢容易暗淡，缺乏喜氣。
|❌ 吃稀飯 / 葷食
|稀飯代表窮；初一吃素能得好福氣。
|人際
互動
|❌ 催人叫全名
|對方未來一年容易都在「被催促」中度過。
|❌ 罵人說髒話
|容易與人結怨。
|其他
|❌ 煮新飯
|要吃除夕留下的年夜飯，代表「年年有餘」。
|❌ 打破東西
|不吉利（若打破要唸「碎碎平安」）。
