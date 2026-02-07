最美天王嫂現蹤！59歲朱麗倩「野生捕獲照」瘋傳…肩上20萬香奈兒

▲劉德華與妻子朱麗倩愛情長跑多年，婚後生活維持低調。（圖／翻攝微博）

圖文／鏡週刊

好久不見的華嫂朱麗倩最近驚喜現身，罕見的近況照在網路上傳開，立刻點燃大家的八卦魂。這位一直以來都超級低調的天王嫂，多年來幾乎消失在鏡頭前，這次難得露面，讓網友們忍不住開始熱烈討論這位華仔背後的女人。

低調隨性皮膚白皙

劉德華愛妻朱麗倩最新的野生捕獲照在網上瘋傳，多年來華嫂神隱功力一流，這次被拍到在海邊參加佛教活動，她選了一身清爽的白襯衫，隨性紮起頭髮，雖然大半張臉都被口罩遮住，但快要60歲的她，白皙透亮皮膚和清秀五官依舊藏不住，眼神淡定溫柔，整個人散發出一種與世無爭的美感。

香奈兒包價值不斐

穿搭雖然走樸實路線，但她肩膀上的黑色香奈兒手袋卻成了亮點，細心網友注意到她身上那個黑色香奈兒包包價值不菲，行情大約5萬港元（約20萬新台幣），在樸素打扮中低調展現財力。粉絲們看完照片都忍不住誇獎，直呼天王嫂的氣質真的沒話說，簡簡單單就能穿出高級感。

▲華嫂朱麗倩為愛隱身多年，近日被拍到現身海邊法會活動，穿著十分樸素，搭配香奈兒包包露面。（翻攝微博）

與偶像相戀躲躲藏藏

說到這段愛情長跑，當初為了不讓華仔的事業受影響，出入都要躲躲藏藏，只為了躲避粉絲和媒體狗仔，朱麗倩甚至得蜷縮在車內蓋毯子遮掩。兩人從秘密相戀到2008年登記結婚，牽手走過30多個年頭，即便現在已經有個幸福家庭，夫妻倆依然秉持極致低調的作風。



